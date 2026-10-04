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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع غانا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على حرص مصر على مواصلة تطوير أطر التعاون الثنائي مع غانا في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الغاني، مقدماً التهنئة بمناسبة اختيار غانا لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2027، ومؤكداً تطلع مصر إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع غانا خلال فترة رئاستها المقبلة للاتحاد، بما يعزز مسيرة العمل الأفريقي المشترك ويخدم مصالح شعوب القارة.

كما أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية والسياسية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية في البلدين.

كما أكد الرئيس السيسي ، على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتنامية للقطاع الخاص في البلدين، مثمناً التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات المصرية العاملة في غانا والدعم الذي توفره الدولة الغانية لتعزيز نجاحها وتوسيع استثماراتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الغاني أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع غانا ومصر، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال فترة الرئاسة الغانية للاتحاد الأفريقي، ومثمناً الحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في العديد من المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة لغانا والتي تتمتع فيها مصر بخبرات واسعة.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية، وبما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وقدرات متميزة في مختلف القطاعات، وإسهاماتها الفاعلة في دعم جهود التنمية في غانا.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر غانا

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