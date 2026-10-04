وزير شئون المجالس النيابية أمام النواب: شراكة الحكومة والبرلمان ضرورة لمواجهة تحديات المرحلة

أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، حرص الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، قيادةً وأعضاءً، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة، في إطار الدستور والقانون، يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وقال حنا، خلال كلمته أمام مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الجديد، إن الحكومة تنظر إلى التعاون المؤسسي مع البرلمان باعتباره وسيلة لترجمة أولويات الدولة إلى سياسات وتشريعات وبرامج تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم مسار التنمية، وتضع المواطن في مقدمة الأولويات.

الحكومة: نحترم جميع الرؤى دون تفرقة بين مؤيد ومعارض

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن الحكومة تستمع إلى مختلف الرؤى والتوجهات تحت قبة البرلمان، وتحترمها دون تفرقة بين نائب حزبي أو مستقل، أو مؤيد أو معارض.

وأوضح أن تنوع الآراء واختلاف الاجتهادات يمثلان إثراءً للعمل البرلماني، ويسهمان في تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم مجلس النواب في أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وزارة شئون المجالس النيابية: حلقة وصل بين الحكومة والبرلمان

وأكد حنا استمرار التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب والتفاعل مع أدواتهم الرقابية، موضحًا أن وزارة شئون المجالس النيابية تضطلع بدور حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على متابعة الموضوعات والقضايا التي يطرحها النواب، والتعامل مع طلبات المواطنين، والسعي إلى تذليل ما قد يواجهها من معوقات، بما ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين.

تحديات إقليمية تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة

وأوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الدولة المصرية تواجه خلال المرحلة الحالية تحديات كبيرة في ظل ما يشهده الإقليم من أزمات وصراعات متلاحقة، وما تفرضه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية.

وأكد أن هذه الظروف تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتضافر جهودها، وفي مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي والتعامل مع المتغيرات من خلال توضيح الحقائق للرأي العام.

هاني حنا: نشر الوعي مسئولية لحماية مقدرات الوطن

وشدد حنا على أن نشر الوعي وتنوير الرأي العام يمثلان مسئولية أصيلة تقع على عاتق المسئولين وممثلي الشعب، مشيرًا إلى أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، وخاصة الشباب.

وأكد أن توضيح الحقائق وتعزيز الوعي يسهمان في تحصين المجتمع أمام التحديات، ودعم تلاحم المواطنين بمختلف فئاتهم وأجيالهم مع مؤسسات الدولة.

وزير شئون المجالس النيابية يوضح فلسفة القوانين

وتطرق المستشار هاني حنا إلى أهمية فهم الفلسفة التي تقوم عليها التشريعات، مستندًا إلى خبرته القضائية ومسيرته في العمل التشريعي.

وأكد أن التشريع لا يقتصر على صياغة نصوص قانونية، وإنما يرتبط بشكل مباشر باحتياجات المجتمع وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية أن تعكس القوانين تطلعات المواطنين وتحمي حقوقهم وتدعم استقرار الدولة.

الحكومة تستهدف استكمال المنظومة التشريعية

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة ماضية في التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لدعم مسيرة الدولة، وصياغة تشريعات تتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل كحلقة وصل مفتوحة أمام أعضاء المجلس، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم، والتعاون في كل ما يخدم المواطنين ويحقق المصلحة العامة.

تهنئة لهيئات مكاتب اللجان النوعية

ووجه حنا التهنئة إلى رؤساء اللجان النوعية ووكلائها وأمناء سرها بمناسبة انتخابهم لهيئات مكاتب لجان المجلس، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مسئولياتهم.

وأعرب عن تطلعه إلى استمرار لجان المجلس في أداء دورها من خلال الدراسة المتأنية والنقاش الجاد، بما يعزز جودة العمل التشريعي والرقابي ويخدم مصالح الوطن والمواطن.

إرادة الشعب وتلاحم مؤسسات الدولة

واختتم وزير شئون المجالس النيابية كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، مستندة إلى إرادة الشعب المصري وتلاحم مؤسسات الدولة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح المسئولية، وصون مقدرات الوطن، ودعم مسيرة الدولة، متوجهًا بالدعاء بالتوفيق لأعضاء مجلس النواب في أداء مهامهم لما فيه خير مصر وشعبها.