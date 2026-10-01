في يوم القضاء.. وزير شؤون المجالس النيابية يهنئ قضاة مصر: حصن العدالة وسيادة القانون

تقدّم المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، بخالص التهنئة إلى رجال القضاء المصري بمناسبة يوم القضاء المصري، مشيدًا بما يقدمونه من عطاء وطني مخلص، وما يضطلعون به من مسؤولية رفيعة في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

دور محوري في إرساء العدالة

وأعرب وزير شؤون المجالس النيابية عن تقديره للدور المحوري الذي يقوم به رجال القضاء في إرساء دعائم العدالة، وصون حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أهمية الرسالة التي تضطلع بها المنظومة القضائية في حماية الحقوق وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

القضاء المصري.. ركيزة أساسية لدولة القانون

وأكد المستشار هاني حنا أن القضاء المصري يظل حصنًا للحق والعدالة، وداعمًا أصيلًا لركائز الدولة المصرية، بما يعكس مكانته الراسخة ودوره الوطني في الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

واختتم وزير شؤون المجالس النيابية تهنئته، متمنيًا لقضاة مصر دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، قائلًا:كل عام وقضاة مصر بكل خير، حفظ الله مصر وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والعدل.