قرار قضائي بشأن صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بالتجمع

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها 15 يوما بالتجمع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – مبلغ مالى - كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.