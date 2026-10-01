مصطفى بكري: نحتاج لثورة في العمل للقضاء على الفساد والنهوض بالدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه “محتاجين نقضي على الفساد ومحتاجين ثورة تخلي البلد تنهض وعشان الغلابة الي تعبوا اقتصاديا وصابرة عشان لديها ثقة في قيادتك وحكمتك واحنا معاك حتى لو عديت البحر ”



وقال بكري إن المواطنين الذين تحملوا أعباء اقتصادية خلال الفترة الماضية ما زالوا يعبرون عن ثقتهم في القيادة السياسية وقدرتها على التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في العمل من أجل تحسين الأوضاع ودعم الدولة.

وأضاف أن وجود العمد والمشايخ خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل دلالات مهمة، باعتبارهم من الشخصيات التي لها حضور وتأثير داخل مجتمعاتهم المحلية، مؤكدًا أن مشاركتهم في اللقاء تعكس أهمية التواصل مع مختلف فئات المجتمع والاستماع إلى رؤاهم بشأن القضايا التي تمس المواطنين.

تمثل أولوية للمواطن والدولة

وأشار بكري إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل والتكاتف، إلى جانب التعامل الجاد مع الملفات التي تمثل أولوية للمواطن والدولة.