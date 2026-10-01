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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنذار مبكر لحماية الثروة الحيوانية.. فحص أكثر من 62 ألف حيوان ضد البروسيلا والسلّ

فحص أكثر من 62 ألف حيوان ضد البروسيلا والسل
فحص أكثر من 62 ألف حيوان ضد البروسيلا والسل
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والأمراض المشتركة، في تنفيذ برامج التقصي والفحص لمكافحة مرضي البروسيلا والسل البقري خلال شهر أغسطس 2026، حيث تم إجراء 62 ألفًا و849 فحصًا للحيوانات بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة للوقاية من الأمراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بتكثيف أعمال التقصي والكشف المبكر عن الأمراض المشتركة، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشارها، بما يدعم صحة وسلامة الثروة الحيوانية ويحافظ على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن أعمال مكافحة البروسيلا شهدت نشاطًا مكثفًا خلال أغسطس، حيث تم إجراء 38 ألفًا و857 فحصًا للأبقار والجاموس والأغنام والماعز، شملت 21 ألفًا و233 فحصًا للأبقار، و5 آلاف و639 فحصًا للجاموس، و9 آلاف و901 فحص للأغنام، و2,084 فحصًا للماعز، وذلك ضمن برامج التقصي المستمرة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

وأضاف أن جهود مكافحة البروسيلا شملت أيضًا تنفيذ أعمال التحصين الوقائي، حيث تم تحصين 503 حيوانات، منها 255 بلقاح العترة 19، و248 بلقاح ريف-1، في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها الهيئة لمكافحة المرض والحد من انتشاره.

وأشار "الأقنص" إلى أن جهود مكافحة السل البقري شملت إجراء 23 ألفًا و992 فحصًا خلال الشهر، منها 18 ألفًا و852 فحصًا للأبقار، و5 آلاف و140 فحصًا للجاموس، في إطار برامج الهيئة للكشف المبكر عن المرض والحد من مخاطره، ورفع كفاءة منظومة الوقاية من الأمراض المشتركة.

وأكد رئيس الهيئة أن استمرار أعمال الفحص والتقصي بهذا النطاق يعكس كثافة العمل الميداني واتساع برامج المكافحة بالمحافظات، لافتًا إلى أن الكشف المبكر والفحص الدوري يمثلان أحد أهم محاور السيطرة على الأمراض المشتركة، بما يسهم في سرعة اكتشاف الحالات والتعامل معها وفقًا للإجراءات البيطرية المعتمدة.

وأوضح أن برامج مكافحة البروسيلا والسل تأتي ضمن منظومة متكاملة للصحة العامة البيطرية، تستهدف خفض مخاطر انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، وحماية القطعان، ودعم سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، بما يتماشى مع نهج الصحة الواحدة (One Health) الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق المستمر مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات على رفع كفاءة فرق العمل الميدانية، واستمرار أعمال الفحص والتقصي والمتابعة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفقًا للموقف الوبائي بكل محافظة.

منظومة الوقاية

وأكد "الأقنص" استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف برامج مكافحة الأمراض المشتركة والتوسع في أعمال التقصي والكشف المبكر خلال الفترة المقبلة، بما يعزز منظومة الوقاية، ويحافظ على الثروة الحيوانية، ويدعم جهود الدولة في حماية الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي.

وزارة الزراعة لهيئة العامة للخدمات البيطرية مرضي البروسيلا السل البقري محافظات الجمهورية

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