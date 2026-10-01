مصطفى بكري: إجراءات جديدة بمراكز المرور لتخفيف الأعباء وتيسير إجراءات الترخيص

أكد الإعلامي مصطفى بكري بدء وزارة الداخلية، اعتبارًا من اليوم، تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة في مراكز المرور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة بإجراءات ترخيص المركبات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإجراءات الجديدة تتضمن إلغاء إلزام المواطنين بشراء بعض مستلزمات ومعدات السلامة ضمن إجراءات الترخيص، ومن بينها طفاية الحريق، ومثلث عاكس الضوء، وشنطة الإسعافات الأولية، وهو ما يسهم في تخفيض الأعباء المالية على المواطنين بما يصل إلى نحو 1425 جنيهًا، وفقًا لما تم الإعلان عنه.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن أيضًا تطبيق منظومة «الشباك الواحد» في إجراءات الترخيص، بما يمثل خطوة مهمة نحو اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل الجهد المبذول من جانب المواطنين.

تحقيق مزيد من التيسير والشفافية

وتابع أن وزارة الداخلية أكدت أنه لن يتم تحصيل أي مبالغ مالية إضافية من المواطنين بخلاف الرسوم والمبالغ المقررة قانونًا، إلى جانب المخالفات المستحقة والتراخيص، في إطار العمل على تحقيق مزيد من التيسير والشفافية في الخدمات المرورية.