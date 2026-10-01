بطولة كأس السوبر الإيطالي تعود إلى روما بعد غياب أربع سنوات

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميًا إقامة كأس السوبر الإيطالي في مدينة ميلانو على ملعب سان سيرو، في مباراة بين إنتر ميلان ولاتسيو في 22 ديسمبر المقبل، والتي تعود إلى إيطاليا بعد غياب أربع سنوات.

وسيتنافس على الكأس إنتر ميلان بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، ووصيف كأس إيطاليا لاتسيو، ضمن النسخة التاسعة والثلاثين من كأس السوبر الإيطالي.

وستقام البطولة مجددًا بنظام مباراة واحدة، بدلًا من نظام الفرق الأربعة الذي كان يعتمد على نصف النهائي والنهائي كما في النسخ السابقة، وفي حال التعادل بعد 90 دقيقة، سيتم لعب شوطين إضافيين، وإذا استمر التعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وكانت بطولة كأس السوبر الإيطالي قد أقيمت أربع نسخ في السعودية.. وكان نابولي قد فاز بكأس السوبر الإيطالي في النسخة الماضية، متغلبًا على بولونيا الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.