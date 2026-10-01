مصطفى بكري: إطلاق الرئيس السيسي للموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026 فتح باب المشاركة وإبداء الرأي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، داعيًا مختلف مؤسسات الدولة ومختلف فئات وطوائف المجتمع إلى التسجيل عبر الموقع والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إتاحة الموقع أمام المواطنين والمؤسسات تمثل خطوة مهمة نحو توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وإتاحة المجال أمام مختلف الأطراف للتعبير عن رؤاهم وطرح أفكارهم ومقترحاتهم.

وأشار إلى أن الدعوة تفتح الباب أمام المواطنين للمشاركة وإبداء آرائهم بصورة مباشرة، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة منها في إطار الحوار المجتمعي.

المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة

وتابع أن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة والتعبير عن آرائهم بصراحة ووضوح.