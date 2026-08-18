أونلاين وفي التليفزيون.. طرق مشاهدة مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية المواجهة التاريخية التي تجمع بين الأهلي وبرشلونة الإسباني، في بطولة كأس خوان جامبر، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في واحدة من أبرز مباريات الفريق الأحمر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة يوم 19 أغسطس الجاري، في النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالمواجهة، خاصة أنها تجمع بين بطل أفريقيا وأحد عمالقة الكرة الإسبانية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على الحقوق التلفزيونية الحصرية لبث مباراة الأهلي وبرشلونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم نقل المواجهة عبر قنوات «أون سبورت».

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة لتوفير أبرز الأحداث والمباريات الرياضية للجماهير المصرية والعربية، وإتاحة متابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة عبر بث تلفزيوني مباشر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، الذي يستضيف مواجهة الفريقين في النسخة الجديدة من بطولة كأس خوان جامبر.

برشلونة يعلن تفاصيل بث المباراة

وكان نادي برشلونة قد كشف في بيان رسمي عن تفاصيل بث فعاليات حفل تقديم الفريق والمباراة أمام الأهلي، موضحًا أن التغطية ستكون متاحة عبر منصة «برشلونة بلاي»، التابعة للنادي، إلى جانب قناة النادي «بريميوم» على موقع يوتيوب.

ويأتي ذلك إلى جانب البث الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات «أون سبورت»، بعد حصول الشركة المتحدة للرياضة على حقوق نقل اللقاء تلفزيونيًا.

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة بأهمية كبيرة، بعدما أصبح الفريق الأحمر أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر، التي تعد من أبرز المباريات الودية السنوية التي ينظمها النادي الكتالوني.

ويمثل ظهور الأهلي أمام برشلونة محطة جديدة في تاريخ النادي، خاصة مع المشاركة في بطولة تقام على ملعب الفريق الإسباني وأمام جماهيره، في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي على المستويين القاري والدولي.

كما تكتسب المباراة أهمية إضافية بالنسبة لبرشلونة، كونها المواجهة التي يظهر خلالها الفريق على ملعب «كامب نو» بعد إعادة افتتاحه، إلى جانب كونها الظهور المرتقب للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويخوض الأهلي المباراة في ختام معسكره الإعدادي بإسبانيا، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من المواجهة، والوقوف على مستوى اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض خلال معسكره عددًا من التدريبات والمباريات الودية، ويأمل الجهاز الفني في استغلال مواجهة برشلونة لاختبار الفريق أمام منافس من أعلى مستوى، خاصة قبل العودة إلى مصر والاستعداد لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وتتجه الأنظار إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو» مساء الأربعاء، لمتابعة المواجهة المنتظرة بين الأهلي وبرشلونة، في لقاء يجمع بين أحد أكبر أندية أفريقيا وعملاق الكرة الإسبانية، ويحمل طابعًا تاريخيًا للفريق المصري.