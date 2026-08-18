قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
الداخلية تنفى تقديم خدمات أمنية للمستشفيات بمقابل مادى
معهد الفلك: مصر تشهد خسوفا جزئيا للقمر بنسبة تغطية 93% فجر 28 أغسطس
الحكومة تستعرض الجداول الزمنية لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحي بأسوان الخدمة
رئيس نادي قضاة مصر يوجه الشكر لشيخ الأزهر على افتتاح فرع للرواق بمقر النادي
مدبولي يتابع المشروعات التنموية وتقنين الأراضي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل لقاء برشلونة.. عموتة يعقد جلسات مكثفة مع لاعبي الأهلي في إسبانيا

عموتة
عموتة
محمد سمير

عقد حسين عموتة المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق في إسبانيا، خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا، قبل مواجهة برشلونة المقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة مساء غد الأربعاء، في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكر الفريق الخارجي، قبل العودة إلى الاستعداد لانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

عموتة يركز على علاج أخطاء الدفاع

وخصص المدير الفني للأهلي جانبًا من اجتماعاته الأخيرة للعمل مع لاعبي الخط الخلفي، في محاولة لعلاج الأخطاء التي ظهرت خلال التدريبات والمباراة الودية الأخيرة أمام يوروبا.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة التي حرص عموتة على تحليلها للوقوف على أبرز السلبيات التي تحتاج إلى تدخل قبل بداية الموسم الرسمي.

وطالب المدرب المغربي لاعبي الدفاع بالتركيز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة الالتزام بالأدوار التكتيكية وتنفيذ التعليمات داخل الملعب، خاصة في ظل قوة المواجهة المقبلة أمام برشلونة.

كما يعمل الجهاز الفني على زيادة الانسجام بين عناصر الخط الخلفي، مع التركيز على التحولات الدفاعية والتنظيم أثناء بناء اللعب، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

مباراة برشلونة الاختبار الأخير في معسكر الأهلي

وتعد مواجهة برشلونة الاختبار الأخير للأهلي خلال معسكر إسبانيا، حيث يرغب الجهاز الفني في الاستفادة من المباراة على المستوى الفني والبدني، قبل العودة إلى مصر وبدء الاستعداد للمنافسات الرسمية.

وتمثل المباراة فرصة قوية أمام لاعبي الأهلي لاختبار قدراتهم أمام أحد أبرز أندية العالم، كما تمنح عموتة فرصة للتعرف بشكل أكبر على إمكانيات لاعبيه في مواجهة منافس يمتلك قدرات فنية كبيرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل، على أن يبدأ الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة الشرقية إنبي يوم الأحد المقبل، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على الوصول بالفريق إلى أفضل حالة ممكنة قبل ضربة البداية.

أون سبورت تحصل على حقوق بث المباراة

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة إتمام التعاقد مع نادي برشلونة الإسباني للحصول على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمواجهة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

وتنقل المباراة حصريًا عبر قنوات «أون سبورت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتاح للجماهير فرصة متابعة المواجهة المرتقبة بين الفريق المصري ونظيره الإسباني.

ظهور تاريخي للأهلي في كأس خوان جامبر

وتحمل المباراة أهمية تاريخية للنادي الأهلي، بعدما أصبح أول فريق مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر.

ويعكس هذا الظهور حجم الحضور الذي بات يحظى به الأهلي على الساحة الدولية، خاصة مع مشاركاته المتكررة في البطولات الكبرى وظهوره أمام عدد من أندية القمة في أوروبا.

ويأمل الأهلي في تقديم مباراة قوية أمام برشلونة، وتحقيق أقصى استفادة فنية من التجربة، قبل العودة إلى المنافسات المحلية والاستعداد لخوض موسم جديد وسط طموحات كبيرة على مختلف الأصعدة.

الأهلي لاعبي الأهلي إسبانيا برشلونة عموتة الأهلي وبرشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

مواصلة أعمال إصلاح عطل بخط مياه 500 مم بقرية الحامول بمنوف

صورة

تسريب محدود بمواد الدفاع المدني.. محافظة القاهرة تكشف حقيقة حريق مستشفى الحسين الجامعي

مدير تعليم الجيزة يفتتح مدرسة محمد فريد بالبدرشين

لمواجهة الكثافة الطلابية.. افتتاح مدرسة محمد فريد بالبدرشين بعد تطويرها

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد