خالد الغندور يفتح النار على الزمالك بسبب بيزيرا.. منتظرين ليه؟

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل استمرار غيابه عن معسكر إعداد الفريق وعدم عودته إلى القاهرة حتى الآن.



ووجه الغندور رسالة إلى مسؤولي الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متسائلا عن سبب عدم اتخاذ إجراءات رسمية تجاه اللاعب، مطالبا بتقديم شكوى ضده إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حال استمرار الأزمة.



وكتب الغندور عبر فيسبوك: «هو فين بيزيرا يا مسؤولي الزمالك؟ أعتقد لابد من تقديم شكوى في اللاعب في اتحاد الكرة وبعدها التصعيد للاتحاد الدولي، لكن فكرة منتظرين لما ييجي وكمان أحول له قسط شهر 9 وهو متغيب ده اسمه إيه؟».



وتأتي تصريحات الغندور في الوقت الذي تتواصل فيه أزمة بيزيرا مع الزمالك، خاصة مع استمرار غياب اللاعب وعدم انتظامه في تدريبات الفريق، وسط تمسك النادي بالحفاظ على حقوقه القانونية.