رسالة غير متوقعة من خالد الغندور للأهلي قبل مواجهة برشلونة

حرص الإعلامي الرياضي خالد الغندور على توجيه رسالة دعم للنادي الأهلي قبل مباراته المرتقبة أمام برشلونة، والمقرر إقامتها غدًا، متمنيا للفريق التوفيق والظهور بصورة مشرفة تليق بالكرة المصرية.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل التوفيق للنادي الأهلي غدا في مباراته المرتقبة أمام برشلونة وتشريف الكرة المصرية كما حدث في كأس العالم».



كما وجه الغندور رسالة خاصة إلى حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي، متمنيًا له التوفيق في المباراة، قائلًا: «وكل التوفيق لحمزة عبد الكريم في إثبات ذاته بإذن الله».

على جانب آخر يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام برشلونة وديا في بطولة كأس خوان جامبر في ختام استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة غدا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بطل مصر وأفريقيا بأحد أكبر أندية كرة القدم في العالم.