"مينفعش".. تحرك جديد في الأهلي بشأن إمام عاشور| تطور خطير

حسم النادي الأهلي موقفه بشكل رسمي من العرض المقدم من نادي كونيا سبور التركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ النادي الأحمر نظيره التركي برفض رحيل اللاعب.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى إدارة كونيا سبور اليوم، ردًا على العرض المقدم للحصول على خدمات إمام عاشور، والذي تضمن دفع 4.5 مليون دولار مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم سداد قيمة المقابل المالي على مدار 3 سنوات.

وأكد الأهلي في رده الرسمي تمسكه باستمرار إمام عاشور ضمن صفوف الفريق، موضحًا أن اللاعب ليس معروضًا للبيع خلال الموسم الحالي، ليغلق بذلك الباب أمام إمكانية انتقاله إلى النادي التركي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء رد النادي الأهلي واضحًا بشأن مستقبل إمام عاشور، حيث رفض العرض المالي المقدم من كونيا سبور، دون الدخول في مفاوضات جديدة بشأن المقابل المادي، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات البيع خلال الموسم الحالي.

وتضمن خطاب الأهلي الموجه إلى النادي التركي: «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تُسدد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضًا للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

ويعكس الرد الرسمي من النادي الأهلي تمسك الإدارة باستمرار إمام عاشور، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، في ظل الاعتماد عليه ضمن حسابات الجهاز الفني للمنافسة على البطولات المختلفة خلال الموسم الجديد.

وكان نادي كونيا سبور التركي قد تحرك خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع إمام عاشور، وتقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وشهدت المفاوضات اهتمامًا واضحًا من جانب النادي التركي بإتمام الصفقة، إلا أن العرض المالي الذي وصل إلى 4.5 مليون دولار، مع اقتراح تقسيط قيمة الصفقة على 3 سنوات، لم يكن كافيًا لإقناع إدارة الأهلي بالموافقة على رحيل اللاعب.

وبعد دراسة العرض، قررت إدارة النادي الأهلي الرد بشكل رسمي على كونيا سبور، والتأكيد على أن إمام عاشور ليس للبيع خلال الموسم الحالي، وهو ما ينهي بشكل رسمي فرص انتقال اللاعب إلى النادي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبهذا الرد، يغلق النادي الأهلي الباب أمام رحيل إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم الجديد، وعدم وجود نية للتفريط في خدماته.

وكان إمام عاشور قد أصبح خلال الفترة الماضية محل اهتمام عدد من الأندية، إلا أن موقف الأهلي الرسمي جاء ليضع حدًا للتكهنات بشأن مستقبله، بعدما أكدت إدارة النادي أن اللاعب مستمر مع الفريق وليس مطروحًا للبيع هذا الموسم.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد بقائمته التي تضم إمام عاشور، وسط رغبة في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، والمنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.

وبذلك، أصبح موقف إمام عاشور واضحًا، حيث يتمسك الأهلي باستمراره ضمن صفوف الفريق، بينما سيكون على كونيا سبور البحث عن خيارات أخرى لتدعيم خط وسطه بعد رفض العرض المقدم لضم لاعب الأهلي.