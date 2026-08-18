ريال مدريد يقدم مورينيو رسميًا.. البرتغالي يوقع عقده الجديد

قدم نادي ريال مدريد الإسباني مدربه الجديد جوزيه مورينيو بشكل رسمي، خلال مراسم أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة ريال مدريد، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وشهدت مراسم التقديم توقيع مورينيو على عقده الجديد مع النادي الملكي، والذي يمتد لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2029.

ورحب فلورنتينو بيريز بالمدرب البرتغالي، قبل أن يوقع الأخير على عقود توليه قيادة الفريق، ليبدأ رسميًا مهمته الجديدة مع ريال مدريد.

وعقب توقيع العقد، قدم النادي لمورينيو عددًا من الهدايا التذكارية، من بينها مجسم لملعب ريال مدريد، وساعة، وقميص يحمل اسمه.

وشهد مراسم تقديم المدرب البرتغالي أيضًا حضور خوسيه مارتينيز «بيري»، الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد.

ويعود مورينيو إلى قيادة ريال مدريد بعقد يمتد حتى صيف 2029، وسط آمال كبيرة من جماهير النادي في أن ينجح المدرب البرتغالي في قيادة الفريق لتحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة.