سيميوني يستبعد ألفاريز من مواجهة أتلتيكو مدريد الأولى في الدوري الإسباني

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن غياب مواطنه جوليان ألفاريز عن مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام مالاجا، وسط استمرار الحديث عن مستقبل المهاجم وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

يأتي غياب ألفاريز في الوقت الذي تتزايد فيه التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة، رغم تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار اللاعب ضمن صفوفه ورفض فكرة رحيله.

وانضم ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من مانشستر سيتي في صيف 2024 مقابل 75 مليون يورو، ونجح منذ انتقاله إلى الفريق في تسجيل 49 هدفًا خلال 106 مباريات.

كان المهاجم الأرجنتيني قد ألمح في وقت سابق إلى رغبته في مناقشة مستقبله مع إدارة أتلتيكو، بينما أشارت تقارير إسبانية إلى اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

لكن ميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، وضع حدًا للتكهنات، مؤكدًا أن النادي لا ينوي بيع ألفاريز، حتى لو وصل عرض بقيمة 200 مليون يورو، نظرًا لأهميته في مشروع الفريق.

سيميوني يوضح موقف ألفاريز

وتحدث سيميوني عن مستقبل مهاجمه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة، مؤكدًا أن موقف إدارة النادي واضح ولا يحتاج إلى مزيد من التفسيرات، مشيرًا إلى أن تصريحات خيل مارين تعكس تمسك أتلتيكو باللاعب.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن ألفاريز لن يشارك أمام مالاجا، لكنه يأمل في أن يستعيد جاهزيته خلال الأيام المقبلة، ليكون قادرًا على الظهور في مواجهة فياريال المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وقال سيميوني إنه يتعامل مع وضع ألفاريز من الناحية الرياضية فقط، مشيرًا إلى حاجة اللاعب لمزيد من التدريبات من أجل الوصول إلى أفضل حالة بدنية وفنية.

وأضاف أن ألفاريز يعد أحد أهم لاعبي الفريق، وأن الجهاز الفني سيعمل على بناء الفريق حوله، مع مراعاة حالته البدنية ومدى جاهزيته للمشاركة.

ويترقب أتلتيكو مدريد حسم مستقبل ألفاريز خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي باستمرار المهاجم الأرجنتيني باعتباره أحد الركائز الأساسية لمشروع الفريق.