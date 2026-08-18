من الأهلي إلى نادي كونيا سبور: إمام عاشور ليس للبيع

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى نادي كونيا سبور التركي ليؤكد على تمسكه لإستمرار إمام عاشور مع الفريق خلال الفترة المقبة.

وحسب بيان الأهلي : «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تسدد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضًا للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

تمسك كونيا سبور بـ إمام عاشور

كشفت تقرير تركي عن تراجع الأهلي عن مطالبه بشأن بيع إمام عاشور نجم الفريق الأول لنادي كونيا سبور التركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب متابعة yenihaberden المقربة من نادي كونيا سبور فإنه لم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعب نفسه حتى الوقت الحالي لكن النادي التركي لن يتخلى عن المفاوضات مع اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي يرغب في استخدام أخر خانة متاحة في سوق الانتقالات الأجنبية لضم اللاعب المصري.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى تراجع النادي الأهلي عن طلبه البالغ 8 ملايين دولار بالإضافة إلى المكافآت، ومن المتوقع إتمام الصفقة مقابل 7.5 مليون دولار.