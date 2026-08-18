الأهلي يعزي مشير حنفي في وفاة والدته

تقدم النادي الأهلي بخالص التعازي إلى الكابتن مشير حنفي نجم الفريق السابق في وفاة والدته.

وفي بيان رسمي قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية يتقدمون بخالص التعازي والمواساة إلى الكابتن مشير حنفي لاعب الأهلي السابق في وفاة المغفورة لها بإذن الله والدته داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيحجناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

أعلن مشير حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وفاة والدته خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبيه ونجوم الوسط الرياضي.