بعد رحيله عن الأهلي.. اتحاد جدة يتحرك لخطف كيسيه من يوفنتوس

دخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي السابق، بحثًا عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وكان كيسيه قد غادر صفوف الأهلي عقب نهاية الموسم الماضي، بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي، ليصبح لاعبًا حرًا يمكنه الانتقال إلى أي فريق دون مقابل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة الرياضية، بدأ الاتحاد التحرك بشكل جاد للتفاوض مع اللاعب الإيفواري، ويسعى لحسم الصفقة وتدعيم خط وسط الفريق بخبرة كيسيه خلال الموسم الجديد.

لكن رغبة الاتحاد تصطدم بطموح اللاعب في العودة إلى الملاعب الأوروبية، إذ لا يزال كيسيه يضع الانتقال إلى أوروبا كأولوية بالنسبة له خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويملك لاعب الوسط الإيفواري اتفاقًا مع يوفنتوس الإيطالي بشأن الشروط الشخصية، إلا أن إتمام الصفقة لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، في انتظار قيام النادي الإيطالي بترتيب قائمته والتخلص من أحد لاعبي خط الوسط.

وقد يمنح تأخر يوفنتوس في حسم الصفقة فرصة أكبر للاتحاد من أجل إقناع كيسيه بالعودة إلى الدوري السعودي، خاصة أن النادي يبحث عن تدعيم صفوفه بلاعب يمتلك خبرة كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهة كيسيه، بين العودة إلى أوروبا عبر بوابة يوفنتوس أو الاستمرار في السعودية من خلال ارتداء قميص الاتحاد.