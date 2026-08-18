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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بصناعة لامين يامال .. برشلونة يحتفي بهدف حمزة عبد الكريم قبل لقاء الأهلي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يمنى عبد الظاهر

احتفى نادي برشلونة بهدف المصري الشاب حمزة عبد الكريم، خلال تدريبات الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في بطولة كأس خوان جامبر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطعًا لهدف حمزة عبد الكريم في التدريبات، بعدما تلقى تمريرة حاسمة «أسيست» من النجم الإسباني الشاب لامين يامال، في رسالة جديدة تؤكد الاهتمام باللاعب المصري قبل ظهوره المرتقب أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة، غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير من جانب عشاق الفريقين.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة برشلونة مساء أمس الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني، وسط حالة من التركيز داخل صفوف الفريق قبل اللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وتُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط ترقب كبير لظهور حمزة عبد الكريم أمام الأهلي بقميص برشلونة.

نادي برشلونة حمزة عبد الكريم بطولة كأس خوان جامبر سبوتيفاي كامب نو برشلونة

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