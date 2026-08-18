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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة عموتة أمام برشلونة.. أحمد رضا الأقرب للتشكيل الأساسي للأهلي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة برشلونة الإسباني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في إطار منافسات كأس خوان جامبر.

وكشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف أحمد رضا من المشاركة أمام برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب يقترب بقوة من التواجد في التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحاته، إن أحمد رضا سيكون بنسبة كبيرة أساسيًا أمام برشلونة، سواء في مركز خط الدفاع أو وسط الملعب، مشيرًا إلى أن محمد عموتة، المدير الفني للأهلي، مقتنع بشكل كبير بإمكانيات اللاعب.

وتأتي مواجهة برشلونة المرتقبة بعد خسارة الأهلي أمام يوروبا الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن ثاني تجارب الفريق خلال معسكره المقام في إسبانيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى مدينة برشلونة، استعدادًا للمواجهة التاريخية أمام الفريق الكتالوني، وسط حالة من الترقب الجماهيري لهذه المباراة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وتُنقل المواجهة حصريًا عبر شبكة قنوات «أون سبورت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اللقاء الذي يحظى باهتمام كبير من جماهير الأهلي وبرشلونة.

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