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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر محمد: علي ماهر من أفضل المدربين بمصر .. ولو مكان الأهلي لعرضت إمام عاشور للبيع

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

أكد عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، جاهزية فريقه لخوض منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين.

وقال عبدالناصر محمد خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور : «القناة جاهز للدوري، ولكن نحتاج إلى الوقت من أجل انسجام الصفقات الجديدة مع باقي اللاعبين، خاصة أن بناء فريق قوي يحتاج إلى التجانس والتفاهم بين عناصره».

وأضاف: «علي ماهر من أفضل المدربين في مصر، ومواجهة سيراميكا ستكون صعبة، خاصة أن المنافس يمتلك فريقًا قويًا وجهازًا فنيًا مميزًا».

وأوضح المدير الفني للقناة أن الهدف الأساسي لفريقه هو البقاء في الدوري الممتاز، قائلًا: «هدفنا البقاء في الدوري الممتاز بصورة تليق بتاريخ نادي القناة».

وأشاد عبدالناصر محمد بنظام الدوري، مؤكدًا: «نظام الدوري جيد جدًا لأنه يخلق المنافسة بين الأندية، وكل المباريات كانت قوية، وهو ما يصب في مصلحة المسابقة».

وتحدث عن إمام عاشور لاعب الأهلي قائلاً:" لاعب كبير ومهم ويحتاج إلى تطوير عقليته وألوم عليه في تخلفه عن السفر عن بعثة النادي في تنزانيا ولو مكان إدارة النادي الأهلي كنت عرضته للبيع".

عبدالناصر محمد فريق القناة الدوري الممتاز خالد الغندور علي ماهر إمام عاشور

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