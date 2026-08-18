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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استمتعوا.. إعلامي يحذر جماهير الأهلي قبل مواجهة برشلونة: لا تجعلوا النتيجة سببًا للضغط

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني في كأس خوان جامبر لا يمكن اختصار مكاسبها في نتيجة الـ90 دقيقة فقط، مشددًا على ضرورة التعامل مع المباراة باعتبارها حدثًا كبيرًا، بعيدًا عن أي ضغوط قد تؤثر على بداية الموسم.

وقال محمد فارس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأهلي يدخل أي مباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أن ذلك جزء أصيل من هوية النادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مواجهة برشلونة تحديدًا تحمل مكاسب تتجاوز النتيجة النهائية.

وأوضح: «أي مباراة بيلعبها الأهلي، بيلعبها عشان يحقق نتيجة إيجابية، ودي حاجة طبيعية وجزء من هوية الأهلي. لكن مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان غامبر لا يمكن اختصار مكاسبها في الـ90 دقيقة ونتيجة المباراة فقط».

وأشار إلى أن تحقيق الأهلي نتيجة إيجابية أمام برشلونة سيكون أمرًا رائعًا، لكن في حال جاءت النتيجة سلبية، فيجب التعامل معها باتزان وعدم السماح لها بالتأثير على انطلاقة الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف أن برشلونة يمثل تحديًا فنيًا صعبًا، مستشهدًا بنتائج الفريق الإسباني في النسخ الأخيرة من بطولة كأس خوان جامبر، حيث حقق الفوز في 9 من آخر 10 نسخ.

ولفت إلى أن برشلونة خلال آخر 5 نسخ من البطولة حقق الفوز على يوفنتوس بثلاثة أهداف دون رد، وعلى بوماس أونام بستة أهداف دون مقابل، وعلى توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر أمام موناكو بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يفوز في النسخة الأخيرة على كومو بخمسة أهداف دون مقابل.

وأكد فارس أن هذه الأرقام توضح صعوبة المواجهة، مشددًا على أن رغبة الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمر طبيعي، لكن لا ينبغي تحويل أي نتيجة سلبية إلى وسيلة لصناعة ضغط على الفريق.

وقال: «عندك أمل ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية؟ أكيد. لكن لا يمكن لعاقل، في ظل الأرقام والنتائج دي، إنه ياخد المباراة كسبب لصناعة ضغط على الفريق في حالة تحقيق نتيجة سلبية».

وأشار الإعلامي إلى أن مكاسب الأهلي من المشاركة أمام برشلونة لا تقتصر على الجانب الفني، موضحًا أن النادي حقق أهدافًا تسويقية من خلال المشاركة مع الرعاة، إلى جانب المكاسب الفنية الناتجة عن المعسكر الخارجي والاحتكاك بفريق بحجم برشلونة.

كما اعتبر أن للمباراة قيمة تاريخية، كون الأهلي يمثل الفريق العربي والأفريقي الوحيد الذي خاض مواجهة في بطولة كأس خوان جامبر على مدار تاريخها.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمتاع بالحدث والتعامل معه بما يليق بحجم المواجهة.

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