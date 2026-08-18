من الشباب إلى صدارة الهدافين| حمزة عبد الكريم يطرق أبواب برشلونة بقوة قبل مواجهة الأهلي

يواصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لفت الأنظار داخل نادي برشلونة، بعدما استغل فترة الإعداد للموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، ونجح في تسجيل هدف جديد خلال مواجهة بازل السويسري، ليؤكد أن طموحه لا يتوقف عند مجرد الظهور مع الفريق الأول، وإنما يمتد إلى حجز مكان حقيقي في حسابات المدير الفني الألماني هانزي فليك.

وجاء تألق اللاعب المصري في توقيت مهم، بعدما تحول خلال فترة قصيرة من أحد لاعبي فريق الشباب إلى لاعب يطرق أبواب الفريق الأول بقوة، مستفيدًا من الفرص التي حصل عليها خلال المباريات التحضيرية.

3 أهداف تضع حمزة في صدارة هدافي برشلونة

وشارك حمزة عبد الكريم بديلًا مع بداية الشوط الثاني أمام بازل، لكنه لم يحتج إلى الكثير من الوقت لترك بصمته، حيث سجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 49، مستغلًا تمريرة كريم أديمي، ليمنح فريقه الأفضلية مجددًا بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.



ولم يكن هدف بازل مجرد لقطة عابرة في مشوار اللاعب خلال فترة الإعداد، إذ رفع حمزة رصيده إلى 3 أهداف في المباريات التحضيرية، ليصبح هداف برشلونة خلال هذه المرحلة.

وكان المهاجم المصري قد سجل هدفين في وقت سابق أمام برمنجهام سيتي، قبل أن يضيف هدفه الثالث أمام بازل، ليواصل بذلك تقديم نفسه بصورة قوية أمام الجهاز الفني والجماهير.



إشادة إسبانية وطموح للانضمام إلى الفريق الأول

وسلطت صحيفة «ماركا» الإسبانية الضوء على المستوى الذي يقدمه حمزة عبد الكريم، مشيرة إلى أن اللاعب يواصل الضغط من أجل الحصول على فرصة حقيقية كمهاجم مع الفريق الأول لبرشلونة.

ويأتي ذلك في ظل التطور اللافت الذي شهده مشوار اللاعب خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتقل من أجواء فريق الشباب في برشلونة إلى المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، ثم عاد سريعًا إلى إسبانيا للمشاركة في استعدادات الفريق الأول.

واللافت أن حمزة قرر عدم الحصول على فترة الراحة الخاصة به، وفضّل الانضمام إلى تحضيرات برشلونة منذ اليوم الأول، في محاولة لإثبات نفسه أمام هانزي فليك والاستفادة من كل دقيقة يحصل عليها داخل الملعب.

فليك أمام اختبار جديد مع المهاجم المصري

ومع استمرار تألق حمزة، أصبحت فرصه في جذب اهتمام هانزي فليك أكبر من أي وقت مضى. فالمدرب الألماني منحه فرصًا خلال المباريات الودية، واللاعب بدوره رد على تلك الثقة بأداء فعال وأهداف حاسمة.

ويبدو أن حمزة يدرك جيدًا أن المنافسة داخل برشلونة ليست سهلة، خاصة في مركز المهاجم، ولذلك يحاول استغلال كل فرصة لإرسال رسالة واضحة إلى الجهاز الفني بأنه قادر على تقديم الإضافة، وليس مجرد لاعب شاب يشارك خلال فترة الإعداد.

مواجهة الأهلي تترقب ظهور حمزة

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين برشلونة والأهلي المصري يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب «كامب نو»، ضمن بطولة كأس خوان جامبر، وسط حالة من الترقب بشأن موقف حمزة عبد الكريم من المشاركة أمام فريق بلده.



وفي حال حصوله على فرصة للظهور، ستكون المباراة ذات طابع خاص للمهاجم المصري، الذي يعيش واحدة من أبرز مراحل مسيرته حتى الآن، بعدما أصبح هداف برشلونة في فترة الإعداد.

من فريق الشباب إلى أجواء الفريق الأول، ومن المشاركة مع منتخب مصر إلى تصدر قائمة هدافي برشلونة خلال فترة الإعداد، يكتب حمزة عبد الكريم فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية خلال وقت قصير.

ورغم أن الطريق إلى حجز مكان دائم في تشكيل برشلونة لا يزال طويلًا، فإن الأهداف الثلاثة التي سجلها حتى الآن تمنحه دفعة قوية، وتؤكد أن المهاجم المصري الشاب بدأ يطرق باب الفريق الأول بقوة، ويبقى التحدي الأكبر أمامه هو تحويل هذا التألق في المباريات التحضيرية إلى حضور مستمر عندما تبدأ المنافسات الرسمية.