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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إشادة كتالونية بالمهاجم المصري.. برشلونة يحتفي بتألق حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

أشاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع «فيسبوك» بالمستوى الذي ظهر عليه المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، خلال مواجهة بازل السويسري الودية، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

حمزة عبد الكريم 

ونشر برشلونة إشادة بأداء حمزة عبد الكريم، مسلطًا الضوء على قدرته التهديفية، بعدما نجح اللاعب في ترك بصمته سريعًا عقب مشاركته مع بداية الشوط الثاني.

وكتبت الصفحة: "يملك القدرة علي تسجيل الأهداف" .

وسجل حمزة هدف برشلونة الثاني في اللقاء بطريقة مميزة، بعدما استغل تمريرة كريم أديمي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحولها إلى الشباك بلمسة أكروباتية رائعة، ليؤكد حسه التهديفي وقدرته على التعامل مع الفرص أمام المرمى.

ويُعد هدف حمزة أمام بازل هو الثالث له خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سبق له التسجيل خلال المباريات الودية السابقة، ليواصل لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك.

ويأتي تألق المهاجم المصري في توقيت مهم بالنسبة لبرشلونة، خاصة مع حاجة الفريق إلى مهاجم صريح، في ظل رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، وعدم وجود بديل متخصص في مركز رأس الحربة في الوقت الحالي سوى حمزة عبد الكريم، بحسب تقارير إسبانية.

ويأمل حمزة، البالغ من العمر 18 عامًا، في مواصلة تقديم المستويات القوية خلال الفترة المقبلة، من أجل حجز مكان له ضمن حسابات فليك مع الفريق الأول، خاصة بعد نجاحه في إثبات قدرته على التسجيل أمام منافسين مختلفين خلال فترة الإعداد.

وتعكس إشادة برشلونة بالمهاجم المصري تصاعد أسهمه داخل النادي الكتالوني، بعدما تحول من موهبة شابة تسعى لإثبات نفسها إلى أحد الأسماء التي تفرض حضورها بقوة خلال التحضيرات للموسم الجديد.

حمزة عبد الكريم نجوم الرياضه برشلونه

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