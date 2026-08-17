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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يمنح فليك حمزة عبد الكريم قيادة هجوم برشلونة في الموسم الجديد؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
إسراء أشرف

يواصل المصري حمزة عبد الكريم، تقديم نفسه بصورة لافتة خلال تحضيرات برشلونة للموسم الجديد، بعدما نجح في هز شباك بازل السويسري خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، ليعزز من فرصه في الحصول على دور مع الفريق الأول.

وحقق برشلونة الفوز على بازل، في لقاء شهد ظهور عدد من العناصر الشابة، إلا أن المهاجم المصري كان من أبرز اللاعبين الذين خطفوا الأنظار، إلى جانب زميله جيسي بيسيو، بعدما قدما مستويات مميزة خلال فترة الإعداد.

ويعيش حمزة عبد الكريم مرحلة مهمة في مسيرته، بعدما انتقل تدريجيًا من فريق شباب برشلونة إلى أجواء الفريق الأول، بالتزامن مع ظهوره بقميص منتخب مصر في كأس العالم، قبل أن يقرر اختصار عطلته والعودة مبكرًا إلى تدريبات النادي الكتالوني.

ولم يكتف اللاعب المصري بالمشاركة، بل ترك بصمته التهديفية خلال فترة التحضير، بعدما وصل إلى 3 أهداف حتى الآن، بواقع هدف أمام بازل وهدفين خلال مواجهة برمنجهام سيتي.

ويعكس هدفه أمام بازل قدراته داخل منطقة الجزاء، حيث أظهر هدوءًا وحسًا تهديفيًا يؤكد امتلاكه مقومات المهاجم الصريح.

حمزة عبد الكريم يواصل التألق مع برشلونة ويقترب من حسابات فليك

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الظروف الحالية قد تمنح حمزة عبد الكريم فرصة حقيقية مع برشلونة، في ظل حاجة الفريق الكتالوني إلى مهاجم رقم 9 خلال الموسم الجديد، ما يفتح الباب أمام اللاعب المصري لمواصلة التطور والمنافسة على مكان داخل حسابات الجهاز الفني بقيادة هانز فليك.

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