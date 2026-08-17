نادي الطيران يكرم چيداء كامل حارسة منتخب الناشئات لكرة اليد بعد إنجاز كأس العالم

استقبل نادي الطيران الرياضي وفريق كرة اليد بالنادي جيداء كامل، حارسة مرمى المنتخب الوطني للناشئات والتي قادته للحصول على المركز الرابع في بطولة العالم لأول مرة في التاريخ بعد أيام قليلة من عودتها من رومانيا، بعد تحقيق إنجاز تاريخي لكرة اليد النسائية العربية والأفريقية

وكان في استقبال اللاعبة مجلس إدارة نادي الطيران برئاسة عماد الأنصاري، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة طارق سمير، محمد علي، محمد عبد اللطيف، محمد الميهي، مينا ماجد، والذين حرصوا على إهدائها درعا خاصةً تكريما لهذا الإنجاز.

وقامت لاعبات فريق الطيران الذي تلعب له چيداء كامل، بعمل ممر شرفي لها فور الوصول إلى النادي، كما حضر مدربي فريقها، وأيضا حضرت أسرتها التكريم.

وتألقت چيداء كامل رفقة المنتخب الوطني للناشئات خلال بطولة العالم التي استقبلتها رومانيا، حيث قادت الفراعنة الوصول إلى المربع الذهبي في إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد المصرية.