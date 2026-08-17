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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس الغردقة يلتقي أهالي زرزارة لشرح إجراءات تقنين وضع اليد واستكمال التعاقد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

التقى اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، عددًا من أهالي منطقة زرزارة بديوان الحي، لبحث ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وشرح الإجراءات القانونية والتيسيرات المتاحة، وحث المواطنين على سرعة استكمال إجراءات التعاقد وسداد مقدمات التعاقد.

جاء اللقاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الانتهاء من فحص طلبات تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة، وتعريف المواطنين بحقوقهم والتيسيرات المتاحة أمامهم.

وأوضح رئيس الحي أن عددًا من الأهالي سبق لهم التقدم بطلبات للتقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ثم تقدموا بطلبات جديدة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أحمد جبر أهمية تقنين وضع اليد في تحقيق الاستقرار للمواطنين وحماية حقوقهم، كما أجاب عن استفسارات الأهالي بشأن خطوات إنهاء الإجراءات، وآليات سداد قيمة الأرض واستلام العقود.

وبشأن مطالبة أحد المواطنين بتخفيض نسبة مقدم التعاقد، وجّه رئيس الحي المواطنين إلى تقديم طلب لعرضه على المحافظ، لدراسة خفض نسبة مقدم التعاقد من 25% إلى 15% للحالات غير القادرة ووفقًا للظروف الاجتماعية.

كما شدد جبر على أهمية نقل ما جرى شرحه خلال اللقاء إلى باقي الأهالي بالمنطقة، مؤكدًا أن منظومة التقنين تمثل فرصة أمام واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات والمزايا التي أتاحها القانون الجديد.

ودعت رئاسة حي جنوب الغردقة جميع واضعي اليد إلى سرعة الدخول على منظومة تقنين أراضي الدولة واستكمال إجراءاتهم قبل انتهاء المواعيد المحددة، تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد التعديات على أراضي أملاك الدولة.

من جانبهم، أعرب أهالي زرزارة عن تقديرهم لجهود حي جنوب الغردقة في التعامل مع ملف التقنين وتيسير الإجراءات، مؤكدين استعدادهم لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد مقدمات التعاقدات.

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