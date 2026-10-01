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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طقس السعودية.. أمطار غزيرة تغمر أنحاء المدينة المنورة والمسجد النبوي | شاهد

أمطار غزيرة تغمر أنحاء المدينة المنورة
أمطار غزيرة تغمر أنحاء المدينة المنورة
القسم الخارجي

شهدت المدينة المنورة هطول غزير للأمطار على أنحاء المدينة والمسجد النبوي الشريف، وذلك في أعقاب هجوم الحوثي على مدينة رسول الله.

وذكرت تقارير أنه يستمر هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من غدٍ الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل ومن بينها مكة المكرمة.

وكان المركز السعودي للأرصاد أكد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأضاف أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي القصيم والشرقية.

المدينة المنورة المسجد النبوي أمطار غزيرة المسجد النبوي الشريف هجوم الحوثي

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