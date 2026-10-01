قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البنك المركزي: 22 مليون عميل مسجل بشبكة المدفوعات اللحظية في 6 شهور بقيمة 4.3 تريليون جنيه
بشير التابعي: تعظيم سلام للأهلي لهذا السبب .. ويكشف الأفضل لقيادة دفاع مصر
إياك وتحديث هاتفك الآن .. ثغرة غامضة تغلق هواتف أندرويد
أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار في الصاغة
53 عاما على حرب أكتوبر.. ملحمة عبور وانتصار وطن
الرئيس السيسي يصدق على قانون بتأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية الجديد» إلى أكتوبر 2027
قرار جمهوري بتعيين 293 معاونا بالنيابة الإدارية.. الأسماء
رضا الوكيل يعلن اعتذاره عن رئاسة دار الأوبرا: لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي
جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد بحركة المقاومة الفلسطينية حماس
قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة
إقبال كبير على جناح صندوق الإدمان فى المؤتمر الدولي لمؤسسة «تعافي» بالسعودية .. صور
اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-10-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وفي تقريره ؛ بيّن المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتَي القصيم والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي، أوضح التقرير أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية، تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية وجنوبية، بسرعة تتراوح بين 10 و36 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة إلى شرقية وشمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و35 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج

السعودية المركز الوطني للأرصاد طقس السعودية أمطار رعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

إنستاباي

إنستاباي يعمل بشكل طبيعي.. حقيقة العطل وسبب توقف الخدمة

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026 في مصر

ترشيحاتنا

ياسر ريان

ياسر ريان: يُحسب لحسام حسن تجهيز لاعبي منتخب مصر بشكل قوي

منتخب مصر

دونجا: منتخب مصر قادر على استعادة الهيبة.. وصلاح يستطيع العطاء حتى سن الـ40

أحمد فتوح

إعلامي: أحمد فتوح سينتقل إلى أهلي بنغازي.. وأحمد سليمان يبرئ نفسه في الأزمة

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد