أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وفي تقريره ؛ بيّن المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتَي القصيم والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و35 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي، أوضح التقرير أن الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية، تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية وجنوبية، بسرعة تتراوح بين 10 و36 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة إلى شرقية وشمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و35 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج