طقس السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

توقّع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

تتعرض أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، إلى هذه الأجواء، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين (20 - 40) كم/ساعة، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين (10 - 30) كم/ساعة، تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكوّن السُّحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السُّحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السُّحب الرعدية الممطرة.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين (10 - 35) كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين (10 - 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.