قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
«وداعًا للموجات الحارة».. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة ونوعية الملابس
بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك
جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
هل زيادة ثمن السلعة عند البيع بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء توضح
إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك
أزمة طاقة تلوح في الأفق: مخزونات النفط الإيرانية خارج الحصار على موعد مع النفاذ بمنتصف أكتوبر
النار حرقت ملابسه.. اشتعال مفاجئ لهاتف محمول في يد مواطن بسوهاج
عايزة فلوس.. قرار عاجل بشأن صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء
مفوضية اللاجئين: أزمة تمويل خانقة تهدد 8.3 مليون لاجئ بانقطاع المساعدات
أذكار الصباح .. إعرف فضلها ووقتها تكن في معية الله حتى تمسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: زيادة تحميل السعودية للنفط للأسواق العالمية يهدئ حدة الخام

النفط
النفط
محمد على

استأنفت السعودية صادرات النفط عبر خط أنابيب «شرق–غرب» بعد استكمال أعمال إصلاح أضرار لحقت بالخط جراء هجمات بطائرات مسيّرة.

تعد الخطوة أحد أهم مسارات نقل الخام إلى البحر الأحمر وتدعم مرونة منظومة الإمدادات السعودية.

وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، بدأت أرامكو السعودية تحميل شحنات الخام من ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، فيما يعمل خط الأنابيب حالياً بمعدل تدفق يناهز 3.5 مليون برميل يوميًا.

ويمتد خط «شرق–غرب» لمسافة تقارب 750 ميلًا، رابطًا مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة بمدينة ينبع، ويملك قدرة استيعابية تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا، ما يمنح السعودية خيارًا لوجستيًا مهمًا لنقل الخام بعيدًا عن المسارات البحرية التقليدية في الخليج.

وتكتسب عودة الخط إلى العمل أهمية إضافية في ظل التحديات التي شهدتها حركة الشحن الإقليمية خلال الأشهر الأخيرة، إذ أسهمت البنية التحتية السعودية المتنوعة في توفير بدائل متعددة أمام صادرات الخام.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، زادت في الفترة الأخيرة أيضاً عمليات تحميل النفط من ميناء رأس تنورة على الخليج، في مؤشر على قدرة منظومة التصدير السعودية على التعامل مع المتغيرات التشغيلية والحفاظ على تدفقات الإمدادات.

ويراقب متعاملون في أسواق الطاقة ما إذا كانت زيادة الصادرات عبر الخليج ستستمر بالتزامن مع عودة الشحن من ينبع، وهو ما قد يرفع إجمالي الصادرات السعودية مقارنة بالمستويات التي سبقت تعطل الخط.

ويرى محللون نقلت عنهم الصحيفة أن زيادة الكميات المتاحة في الأسواق الدولية يمكن أن تسهم في تخفيف جانب من الضغوط التي دفعت أسعار الخام إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية.

وكانت أسعار النفط قد قلصت بعض مكاسبها عقب ظهور أنباء استئناف الشحن عبر خط «شرق–غرب»، بينما ظل خام برنت عند مستويات مرتفعة.

وتبرز عودة الخط إلى الخدمة أهمية الاستثمارات السعودية في البنية التحتية للطاقة، ولا سيما تعدد موانئ التصدير ومسارات نقل الخام، بما يعزز قدرة المملكة على استمرارية الإمدادات والاستجابة السريعة للمتغيرات في أسواق الطاقة العالمية.

السعودية صادرات النفط عبر خط أنابيب «شرق–غرب» مسيّرة البحر الأحمر الإمدادات السعودية شرق–غرب الاستثمارات السعودية وول ستريت جورنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

ابي احمد

انهيار أمني في إثيوبيا.. "الشيوخ الأمريكي" يحذر من اشتعال صراع بالقرن الأفريقي

ترشيحاتنا

سعر الخبز السياحي والفينو الحر

سعر الخبز السياحي والفينو الحر.. بلغ عن المتلاعبين بالأوزان

الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مُجددًا

جانب من الاجتماع

وزارة الإسكان تستعرض مع بعثة البنك الدولي موقف تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد