قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
«وداعًا للموجات الحارة».. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة ونوعية الملابس
بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك
جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان اليوم في تصفيات أمم إفريقيا
هل زيادة ثمن السلعة عند البيع بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء توضح
إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك
أزمة طاقة تلوح في الأفق: مخزونات النفط الإيرانية خارج الحصار على موعد مع النفاذ بمنتصف أكتوبر
النار حرقت ملابسه.. اشتعال مفاجئ لهاتف محمول في يد مواطن بسوهاج
عايزة فلوس.. قرار عاجل بشأن صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء
مفوضية اللاجئين: أزمة تمويل خانقة تهدد 8.3 مليون لاجئ بانقطاع المساعدات
أذكار الصباح .. إعرف فضلها ووقتها تكن في معية الله حتى تمسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة طاقة تلوح في الأفق: مخزونات النفط الإيرانية خارج الحصار على موعد مع النفاذ بمنتصف أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

كشفت بيانات حديثة لشركة تحليل البيانات الطاقية "كبلر" (Kpler)، أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مخزونات النفط الإيرانية المتاحة بعيداً عن دائرة الحصار المفروض تتجه نحو النضوب التام بحلول منتصف شهر  أكتوبر المقبل. 

يأتي هذا في وقت تشهد فيه حركة تدفقات الشحنات النفطية العالمية عبر مضيق هرمز والطرق البديلة تعافياً ملحوظاً، مسجلةً نحو 80% من مستوياتها المعهودة ما قبل اندلاع الحرب. 

وأشارت التقديرات المستندة إلى تقرير الصحيفة إلى أن الضغوط المتصاعدة والحصار البحري المشدد فرضا قيوداً بالغة الصعوبة على قدرة طهران في تصريف كميات الخام المخزنة، مما يضع قطاع الطاقة الإيراني أمام اختبار حرج مع اقتراب نفاد المخزونات الاستراتيجية المتاحة للتصدير خارج نطاق القيود الحالية. 

على الجانب الآخر، يعكس انتعاش حركة الشحنات عبر مضيق هرمز ومسارات النقل البديلة بنسبة تصل إلى 80% قدرة أسواق الطاقة العالمية على التكيف النسبي واستعادة جزء حيوي من إمداداتها التقليدية، رغم المخاوف الجيوسياسية المستمرة وتأثيراتها المباشرة على استقرار الأسعار وتوازنات العرض والطلب في السوق الدولية.

مخزونات النفط الإيرانية كبلر صحيفة وول ستريت جورنال مضيق هرمز طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

ذهب

بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 .. الحرارة والأمطار

خريطة الأمطار ودرجات الحرارة .. تفاصيل طقس غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

ابي احمد

انهيار أمني في إثيوبيا.. "الشيوخ الأمريكي" يحذر من اشتعال صراع بالقرن الأفريقي

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي

نابلس تحترق.. 100 إسرائيلي يشعلون النيران ويشتبكون مع الشرطة

النفط

وول ستريت جورنال: زيادة تحميل السعودية للنفط للأسواق العالمية يهدئ حدة الخام

ماركو روبيو

روبيو: مؤامرة استهداف قاعدة جوية بريطانية تحمل مؤشرات على تورط طرف أجنبي

بالصور

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد