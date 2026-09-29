انفجارات عنيفة تهز كييف.. تحذيرات من صواريخ باليستية وهجوم جوي روسي

هزت انفجارات قوية العاصمة الأوكرانية كييف فجر الثلاثاء، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وإطلاق تحذيرات من غارة جوية، فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية رصد تهديدات بصواريخ باليستية متجهة نحو المدينة.

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بسماع دوي انفجارات متتالية في كييف، مشيرين إلى أن العاصمة تعرضت لهجوم جوي مزدوج شمل صواريخ وطائرات مسيّرة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر قناتها على «تلغرام» إن «صواريخ باليستية جديدة تتجه نحو كييف»، داعية السكان إلى الاحتماء في الأماكن الآمنة بالتزامن مع استمرار حالة التأهب الجوي.

تصعيد متواصل في كييف

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات الجوية الروسية على العاصمة الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تعرض كييف لهجمات خلال فترات الليل والنهار باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، الاثنين، مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص، في حصيلة أولية، جراء ضربة بطائرة مسيّرة روسية تسببت في اندلاع حريق داخل أكاديمية العلوم في كييف.

زيلينسكي يطالب بمزيد من صواريخ «باتريوت»

وجدد زيلينسكي، الأسبوع الماضي، دعوته للدول الغربية الحليفة إلى تعزيز المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مع التركيز على أنظمة الدفاع الجوي، ولا سيما صواريخ «باتريوت» الاعتراضية الأمريكية، التي تستخدمها كييف في مواجهة الصواريخ الباليستية.