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أمريكا والصين تتفقان على خفض رسوم واردات بقيمة 60 مليار دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا والصين تتفقان على خفض رسوم واردات بقيمة 60 مليار دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت الصين والولايات المتحدة عزمهما خفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار، في خطوة تستهدف توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق وتهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتشمل منتجات زراعية واستهلاكية وصناعية من الجانبين.

وقال جاميسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، في بيان صدر مساء الأحد، إن البلدين أوصيا، في إطار التعاون التجاري، بمنح معاملة جمركية تفضيلية لسلع «غير حساسة» تبلغ قيمة وارداتها نحو 30 مليار دولار لكل طرف.

وأوضح جرير أن الاتفاق من شأنه أن يفتح «آفاقًا أفضل لدخول الأسواق» لنحو 30% من الصادرات الأمريكية إلى الصين.

خفض الرسوم دون جدول زمني واضح

وجاءت الخطوة بشأن الرسوم الجمركية إلى جانب تمديد الهدنة التجارية، باعتبارهما من أبرز مخرجات القمة الثانية التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لم تحدد البيانات الصادرة عن الجانبين حجم التخفيضات الجمركية المقرر تطبيقها أو الجدول الزمني لتنفيذها. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن تقدير قيمة قوائم المنتجات المستوردة، البالغة 30 مليار دولار لكل طرف، استند إلى بيانات التجارة لعام 2024.

وأظهرت إحدى القوائم التي نشرها البيت الأبيض أن الصين تعتزم خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الأمريكية، من بينها الذرة والقمح والذرة الرفيعة واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية والأعلاف.

لكن القائمة لم تشمل فول الصويا غير المخصص للتقاوي، الذي يعد أكبر صادرات زراعية أمريكية إلى الصين، وبلغت قيمة صادراته 16.2 مليار دولار في عام 2025.

فول الصويا يثير خيبة أمل أمريكية

وأعربت الجمعية الأمريكية لفول الصويا عن خيبة أملها إزاء استمرار الرسوم على المنتج، مشيرة إلى أن الرسوم الانتقامية الصينية البالغة 10% ستبقي مشتريات بكين من فول الصويا الأمريكي خاضعة بدرجة كبيرة للشركات الموجهة من الدولة.

وقالت الجمعية إن إلغاء الرسوم من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لفول الصويا الأمريكي، وفتح المجال أمام مزيد من المشتريات من جانب الشركات الصينية الخاصة.

وفي الأسواق، تراجعت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو التجارية بشكل حاد يوم الاثنين، في انعكاس لخيبة أمل المتداولين من الإعلان، إلى جانب عمليات بيع للمراكز الدائنة التي تراكمت في سوق العقود الآجلة.

منتجات صينية على قائمة التخفيضات الأمريكية

في المقابل، تتضمن القائمة الصينية المقترحة خفض الرسوم على الأسماك والمأكولات البحرية الأمريكية، وجذوع الأشجار والمنتجات الخشبية، ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.

وتضمنت قائمة أمريكية أخرى مقترحات لخفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الاستهلاكية الصينية، من بينها الأجهزة المنزلية الصغيرة مثل ماكينات صنع القهوة ومحامص الخبز، إلى جانب أدوات المائدة والبطانيات وبياضات الأسرّة.

وتصدرت الألعاب، بما فيها دراجات الأطفال، القائمة الأمريكية، بقيمة بلغت 14.4 مليار دولار في عام 2024، قبل أن تتراجع إلى نحو 9.8 مليار دولار متوقعة في 2025، في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة، وفق بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة.

كما شملت القائمة الأمريكية الألعاب النارية الصينية، والزهور الاصطناعية، وزينة الأعياد والمناسبات، ومقاعد السيارات المخصصة للأطفال.

تمديد الهدنة التجارية

وفي السياق ذاته، قالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين، حتى 10 يناير، سيمنح الجانبين مزيدًا من الوقت لتقييم الترتيبات التجارية القائمة، وبحث سبل معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية العالقة وتحديد الخطوات المقبلة.

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