فشل كلوي مزمن.. فريق طبي ينجح في استئصال ضلوع متآكلة لمريض بقنا

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى قنا الجامعي، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال عظام الضلوع المتآكلة وتفريغ خراج بجدار الصدر، كان ممتدًا إلى الغشاء البلوري المحيط بالرئة اليمنى وداخل التجويف الصدري، لمريض يبلغ من العمر 42 عامًا، ويعاني من فشل كلوي مزمن ويخضع للغسيل الكلوي المنتظم، في واحدة من الحالات التي استدعت تدخلًا جراحيًا متخصصًا، نظرًا لخطورتها وامتداد الالتهاب إلى مكونات جدار الصدر والتجويف الصدري، إلى جانب طبيعة الحالة الصحية للمريض.



وكان المريض حضر إلى عيادة جراحة القلب والصدر، وهو يعاني من آلام شديدة بمنطقة الضلوع، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية على الصدر، تبين وجود تآكل بعظام الضلوع، بالإضافة إلى وجود خراج بجدار الصدر ممتد إلى داخل التجويف الصدري، الأمر الذي استدعى سرعة التدخل الجراحي عقب استكمال الفحوصات اللازمة واستقرار الحالة الصحية للمريض.

وخلال العملية الجراحية، تمكن الفريق الطبي من استئصال الأجزاء المتآكلة من عظام الضلوع بنجاح، مع تفريغ الخراج والصديد الموجود بجدار الصدر وداخل التجويف الصدري، ثم نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لما بعد العمليات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتعاون مع وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، حيث شهدت حالته تحسنًا ملحوظًا وتعافيًا جيدًا عقب الجراحة.



حالة دقيقة ومعقدة

وأوضح الدكتور محمد عثمان غلاب، مدرس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس الفريق الطبي، أن الحالة تُعد من الحالات الدقيقة والمعقدة، نظرًا لامتداد الخراج بجدار الصدر إلى عظام الضلوع، وما ترتب على ذلك من تآكل بها، بالإضافة إلى امتداد الصديد إلى داخل التجويف الصدري، مما تسبب في معاناة المريض من آلام شديدة بمنطقة الضلوع.



وأضاف غلاب، بأن نجاح العملية جاء بعد تقييم دقيق للحالة ووضع خطة جراحية متكاملة، مؤكدًا أن الفريق الطبي تمكن من استئصال الأجزاء المتآكلة من عظام الضلوع وتفريغ الخراج، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة ووظائف التنفس، مشيرًا إلى أن المريض شهد تحسنًا ملحوظًا عقب الجراحة، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية اللازمة استعدادًا لخروجه من المستشفى.



مستوى متقدم لمستشفيات قنا الجامعية

وأشاد الدكتور عبدالرحمن خيري، مدير مستشفى الحرم الجامعي، بالجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي وأطقم التخدير والتمريض وجميع العناصر المعاونة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات قنا الجامعية في التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة والمعقدة، ويجسد ما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات متطورة تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرضى.

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمد عثمان غلاب، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتورة ساندي عادل ماهر، المدرس المساعد بالقسم، والدكتور أحمد كرم، الطبيب المقيم بالقسم، كما ضم فريق التخدير الدكتور محمد علي، مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور مصطفى سعد، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة.

