قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيمة المعارضة بالسويد تفشل في تشكيل حكومة جديدة
أموال الضرائب.. إعلانات حكومية يظهر فيها ترامب تثير جدلًا قانونيًا بأمريكا
رويترز: واشنطن تعتزم استثناء رحلات «إيران–النجف» من العقوبات لمدة شهر
ضبط منتحل صفة طبيب نفسي وسيدة تنتحل صفة طبيبة جلدية وتجميل في الفيوم
دعاء في جوف الليل لزوال الهموم.. أدعية تشرح الصدر وتفرّج الكرب
سوريا.. توقف ضخ الغاز بعد حريق بخط «شتولا – دير الزور» جراء عمل تخريبي
عراقجي: طهران قدمت حلولًا والكرة الآن في ملعب واشنطن للتوصل إلى اتفاق
بعد مقترح حسام موافي.. نقيب الأطباء يوضح شروط التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
قاضٍ أمريكي يمنع إدارة ترامب من ربط منح مكافحة الإرهاب بشروط على الانتخابات
لم يقصد الإساءة.. حسام غالي يدافع عن حسام حسن في أزمة الشناوي
شبورة وأمطار ودرجات حرارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فشل كلوي مزمن.. فريق طبي ينجح في استئصال ضلوع متآكلة لمريض بقنا

فريق مستشفى قنا الجامعى
فريق مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى قنا الجامعي، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال عظام الضلوع المتآكلة وتفريغ خراج بجدار الصدر، كان ممتدًا إلى الغشاء البلوري المحيط بالرئة اليمنى وداخل التجويف الصدري، لمريض يبلغ من العمر 42 عامًا، ويعاني من فشل كلوي مزمن ويخضع للغسيل الكلوي المنتظم، في واحدة من الحالات التي استدعت تدخلًا جراحيًا متخصصًا، نظرًا لخطورتها وامتداد الالتهاب إلى مكونات جدار الصدر والتجويف الصدري، إلى جانب طبيعة الحالة الصحية للمريض.
 

وكان المريض حضر إلى عيادة جراحة القلب والصدر، وهو يعاني من آلام شديدة بمنطقة الضلوع، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية على الصدر، تبين وجود تآكل بعظام الضلوع، بالإضافة إلى وجود خراج بجدار الصدر ممتد إلى داخل التجويف الصدري، الأمر الذي استدعى سرعة التدخل الجراحي عقب استكمال الفحوصات اللازمة واستقرار الحالة الصحية للمريض.

وخلال العملية الجراحية، تمكن الفريق الطبي من استئصال الأجزاء المتآكلة من عظام الضلوع بنجاح، مع تفريغ الخراج والصديد الموجود بجدار الصدر وداخل التجويف الصدري، ثم نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لما بعد العمليات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتعاون مع وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، حيث شهدت حالته تحسنًا ملحوظًا وتعافيًا جيدًا عقب الجراحة.
 

حالة دقيقة ومعقدة

وأوضح الدكتور محمد عثمان غلاب، مدرس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس الفريق الطبي، أن الحالة تُعد من الحالات الدقيقة والمعقدة، نظرًا لامتداد الخراج بجدار الصدر إلى عظام الضلوع، وما ترتب على ذلك من تآكل بها، بالإضافة إلى امتداد الصديد إلى داخل التجويف الصدري، مما تسبب في معاناة المريض من آلام شديدة بمنطقة الضلوع.
 

وأضاف غلاب، بأن نجاح العملية جاء بعد تقييم دقيق للحالة ووضع خطة جراحية متكاملة، مؤكدًا أن الفريق الطبي تمكن من استئصال الأجزاء المتآكلة من عظام الضلوع وتفريغ الخراج، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة ووظائف التنفس، مشيرًا إلى أن المريض شهد تحسنًا ملحوظًا عقب الجراحة، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية اللازمة استعدادًا لخروجه من المستشفى.
 

مستوى متقدم لمستشفيات قنا الجامعية

وأشاد الدكتور عبدالرحمن خيري، مدير مستشفى الحرم الجامعي، بالجهود المتميزة التي بذلها الفريق الطبي وأطقم التخدير والتمريض وجميع العناصر المعاونة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مستشفيات قنا الجامعية في التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة والمعقدة، ويجسد ما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة وإمكانات متطورة تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرضى.

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمد عثمان غلاب، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتورة ساندي عادل ماهر، المدرس المساعد بالقسم، والدكتور أحمد كرم، الطبيب المقيم بالقسم، كما ضم فريق التخدير الدكتور محمد علي، مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور مصطفى سعد، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة.
 

قنا مستشفيات قنا الجامعية مريض فشل كلوي مزمن عظام الضلوع المتآكلة الغشاء البلوري أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

الحريق

النيران التهمت الواجهة.. السيطرة على حريق بمحيط قسم شرطة الأزبكية| صور

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: منظومة المواريث في الإسلام نموذج فريد في العدالة الإلهية

إخراج الصدقة

حكم إخراج الصدقة لغير المسلم.. الإفتاء: بابها واسع في الإسلام وتشمل غير المسلمين

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الاستناد عند القيام من السجود يبطل الصلاة؟.. حكم جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب زحام المواصلات.. وحكم التوبة رغم كثرة الذنوب

بالصور

بعد بكاء الأطفال بسبب المذاكرة.. ماذا يحدث لطفلك عند غضب الأب أثناء الدراسة؟

بكاء الاطفال
بكاء الاطفال
بكاء الاطفال

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد