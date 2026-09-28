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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية بين طلاب مدارس قنا

تطعيم
تطعيم
يوسف رجب

أعلن الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بمحافظة قنا، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس الابتدائية، للعام الدراسي 2026/2027، في إطار المبادرات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بصحة الطلاب، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية التي قد تؤثر على نموهم وصحتهم.

وأوضح مصطفى، أن فعاليات المبادرة تنطلق غدًا الثلاثاء، من مدرسة قنا الرسمية للغات التجريبية بمدينة قنا، والتي تستهدف طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة قنا، للكشف عن عدد من أمراض ومشكلات سوء التغذية.

وتابع مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي بقنا، وفي مقدمتها الأنيميا والسمنة وقصر القامة، بهدف اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الحالات التي تستدعي المتابعة أو العلاج، وفقًا للضوابط والإجراءات الطبية المتبعة.

تذليل كافة العقبات

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المبادرات الصحية التي تستهدف تلاميذ المدارس، في إطار حرص المحافظة على الاهتمام بصحة النشء والمنظومة التعليمية ككل.

كما وجه محافظ قنا، بالتنسيق التام بين كافة الجهات لتسهيل مهام الفرق الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسوء التغذية.

قنا طلاب مدارس قنا أمراض سوء التغذية تطعيم الطلاب أخبار قنا

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