قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم
السعودية تعلن زوال الخطر الحربي عن جازان ونجران
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني بالقانون
ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي ختام تعاملات الإثنين.. والمتوسط عند 13.82 جنيه
نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح منتدى الأهرام للسياحة المصرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية
منال عوض تتابع حملات الجيزة.. رفع 250 حالة إشغال وتعدٍ وغلق 32 محلًا مخالفًا
الخارجية الألمانية: إسرائيل قوة محتلة لغزة وتتحمل مسئولية إيصال المساعدات
26 مدرسة بـ14 محافظة| التعليم: بدء الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية.. صور
الكاميرا صورتها .. القبض على سيدة سرقت هاتف أخرى بالبحيرة
الأرصاد : الموجات الحارة تودع البلاد.. والعظمى غدًا على القاهرة الكبرى 31 درجة
تجاوز الـ 52 جنيها.. صعود سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين
بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تكافح لزيادة إنتاج الفحم رغم ارتفاع الأسعار وتنامي الطلب العالمي

إندونيسيا تكافح لزيادة إنتاج الفحم
إندونيسيا تكافح لزيادة إنتاج الفحم
أ ش أ

تواجه إندونيسيا، أكبر مصدر للفحم في العالم، صعوبات في زيادة إنتاج وصادرات الوقود رغم الارتفاع الحاد في أسعاره عالميا، في وقت يتزايد فيه الطلب على الفحم لتعويض انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من منطقة الخليج.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن صادرات الفحم الإندونيسي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات خلال سبتمبر الجاري، متأثرة بخفض الحكومة حصص إنتاج المناجم وانخفاض مستويات المياه في الأنهار الرئيسية المستخدمة لنقل الفحم بالصنادل.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توقعات بوصول استهلاك الفحم عالميًا إلى مستوى قياسي هذا العام، مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز نتيجة شبه إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تأثير ظاهرة "إل نينيو" القوية التي تزيد الطلب على استخدام أجهزة تكييف الهواء، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.

ولوحظ بالفعل تحول مشترين للفحم الإندونيسي، ومن بينهم الصين وكوريا الجنوبية واليابان، من الغاز إلى الفحم ضمن مزيج الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار الغاز وتراجع إمداداته.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية لفحم نيوكاسل في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين، بينما وصلت أسعار الفحم في الصين، أكبر مستهلك لهذا الوقود الأحفوري، إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، بعد حادث مميت وقع في مايو ودفع إلى إجراء سلسلة من عمليات التفتيش على إجراءات السلامة، ما أدى إلى تقييد الإنتاج المحلي.

ومع اقتراب فصل الشتاء في الصين، قد يؤدي تحول المشترين إلى زيادة مشتريات الفحم إلى تأثير فوري على السوق، إلا أن الطلب الفوري على الفحم الإندونيسي قد يظل محدودًا بسبب ارتفاع الأسعار.

وحاولت الحكومة الإندونيسية تمكين شركات التعدين من الاستفادة من ارتفاع الأسعار، من خلال إجراء تعديلات في منتصف العام على حصص الإنتاج لعكس التخفيضات السابقة في الإمدادات، والتي أثرت بشكل غير متناسب على بعض الشركات.

واضطرت بعض شركات التعدين إلى تعليق الإنتاج في وقت سابق من العام، وقد تحتاج إلى فترة زمنية لاستعادة مستويات إنتاجها، ومن بينها شركة "بي تي بيان ريسورسز"، إحدى أكبر شركات التعدين في البلاد، التي خُفضت حصتها الإنتاجية في وقت سابق من العام، قبل أن يتم رفعها بعد أيام من إبرام صفقة لبيع حصة كبيرة منها إلى أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وأثارت تلك الصفقة، إلى جانب التخفيضات الأوسع في حصص الإنتاج ومحاولة الحكومة إجبار شركات التعدين على البيع وفق أسعار مرجعية تحددها، مخاوف بشأن مصداقية إندونيسيا لدى المشترين الأجانب.

وقال ماثيو بويل، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة "أشون إنترناشيونال دي إم سي سي" للتجارة، إن حالة عدم اليقين خلقت صعوبات أمام شراء الفحم الإندونيسي، موضحًا أن الشركة باعت نحو 4 ملايين طن من الفحم الإندونيسي العام الماضي، لكنها قد لا تتمكن من بيع أكثر من مليوني طن هذا العام.

وفي الوقت نفسه، لا يزال دور هيئة الرقابة الحكومية الجديدة "دانتارا سومبر دايا إندونيسيا" محل نقاش، إذ تهدف الهيئة إلى الحد من ممارسات، من بينها خفض قيمة الفواتير، وقال الرئيس برابوو إنها كبدت الدولة عشرات المليارات من الدولارات.

وحاول لوك ماهوني، رئيس الهيئة، اليوم /الاثنين/، طمأنة شركات التعدين والمتعاملين، مؤكدًا أن الهيئة ستكتفي بمراقبة أسعار التصدير ولن تتولى السيطرة الكاملة على شحنات الفحم.

وقال ماهوني: "دعوني أوضح نقطة واحدة: الهيئة ليست هنا لتعطيل تدفق الصادرات الإندونيسية"، مؤكدًا أن "المصدرين سيواصلون تصدير الفحم".

أ م ن / نوون

إندونيسيا مصدر للفحم العالم زيادة إنتاج صادرات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا

ترشيحاتنا

وكالة الفضاء المصرية

رئيس وكالة الفضاء المصرية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مالي لتعزيز التعاون

صورة ارشيفية

التأمينات جاهزة لصرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

بالصور

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد