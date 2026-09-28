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وزير البترول: قطاع التعدين يحظى بدعم مستمر من الرئيس السيسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب: تأكيد الرئيس التزام مصر بإنجاح استثمارات الشركات بقطاع التعدين شهادة ضمان

أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب مصطفى البهي
أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب مصطفى البهي
أ ش أ

 ثمن أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب مصطفى البهي، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزامَ الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر، مؤكداً أن هذا التأكيد بمثابة شهادة ضمان استثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وقال النائب البهي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدعم الرئاسي الملحوظ والكبير من قبل الرئيس السيسي لتطوير قطاع التعدين، وما تنفذه وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي من إصلاحات ومشروعات، يهيئان المجال لتحويل الموارد التعدينية إلى قاعدة أوسع للصناعة المصرية.

وأضاف "أن الدولة المصرية لديها استراتيجية واقعية وواضحة بتكليفات رئاسية بضرورة أن يصبح الاستثمار في قطاع التعدين أولوية لدى الحكومة"، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي وإعطاء المستثمرين المزيد من المزايا والحوافز مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة.

ولفت إلى أن التوسع في الصناعات القائمة على الثروات المعدنية يمثل فرصة كبيرة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، وأن تعظيم القيمة المضافة للخامات يجب أن يكون في مقدمة العمل لتحقيق مستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك الثروة، والعائد منها يتعاظم مع كل مرحلة تصنيع تُقام على أرضها، ونحن نريد أن تتحول مواردنا إلى مصانع ومنتجات وصادرات، وأن تبقى حصة أكبر من قيمتها داخل الاقتصاد المصري.

واستشهد بالأرقام المعروضة، خلال المؤتمر، بشأن احتلال مصر المركز الثالث عالمياً في احتياطيات الفوسفات والسابع في إنتاجه، مؤكداً أن هذه المكانة تمنحها فرصة للتوسع في صناعة حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية والمنتجات المرتبطة بها.

ولفت إلى مشروع مجمع حمض الفوسفوريك بأبو طرطور باستثمارات تقارب 650 مليون دولار، باعتباره نموذجاً لتحويل الخام المصري إلى منتجات أعلى قيمة، وزيادة العائد التصديري وخلق فرص عمل في مناطق الإنتاج.

وأوضح أن الوصول بمساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي يتطلب ربط أعمال البحث والاستخراج باستثمارات التصنيع، وتوفير احتياجات المشروعات من الطاقة والنقل والتمويل والعمالة المؤهلة.

وقال "كل مصنع جديد يقوم على خام مصري يضيف إلى قدرتنا الإنتاجية، ويفتح فرصاً أمام الموردين وشركات الخدمات والصيانة والنقل. وبهذه الدائرة المتكاملة يمتد عائد التعدين إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد، اليوم الاثنين، افتتاح منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

أمين سر لجنة الصناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة المصرية استثمارات

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