قبل لقاء اليوم.. تعرف على منتخب جنوب السودان منافس مصر بتصفيات أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراته الثانية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، عندما يحل ضيفًا على منتخب جنوب السودان، عصر الثلاثاء 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ويستعرض الاتحاد المصري لكرة القدم أبرز المعلومات عن منتخب جنوب السودان، الذي يعد من أحدث منتخبات القارة الأفريقية، بعد تأسيس اتحاد الكرة في البلاد عام 2011، عقب الانفصال عن السودان، قبل أن ينضم إلى الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم عام 2012.

بداية منتخب جنوب السودان

خاض منتخب جنوب السودان أول مباراة في تاريخه أمام أوغندا يوم 10 يوليو 2012 بالعاصمة جوبا، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

ويستضيف منتخب جنوب السودان منافسيه على الملعب الوطني في العاصمة جوبا، الذي تبلغ سعته نحو 7 آلاف متفرج، وتقام مبارياته على أرضية من العشب الاصطناعي.

تصنيف جنوب السودان وأبرز أرقامه

يحتل منتخب جنوب السودان المركز 169 عالميًا والـ47 أفريقيًا، وفق التصنيف الدولي، برصيد 970.74 نقطة. وكان أفضل مركز وصل إليه في تاريخه هو المركز 134 خلال نوفمبر 2015، بينما جاء أسوأ ترتيب له في المركز 205 خلال سبتمبر 2013.

وسجل منتخب جنوب السودان أكبر انتصار في تاريخه على حساب جيبوتي بنتيجة 6-0 في جوبا يوم 28 مارس 2017، بينما تعرض لأكبر هزيمة بنتيجة 0-5 أمام موزمبيق عام 2014 والسنغال عام 2015.

ويعد بيتر شول صاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية مع المنتخب برصيد 46 مباراة منذ عام 2015، بينما يتقاسم جيمس موجا وتيتو أوكيلو صدارة الهدافين برصيد 6 أهداف لكل منهما.

مشوار التصفيات والمواجهة الوحيدة أمام مصر

احتل منتخب جنوب السودان المركز الأخير في مجموعته خلال التصفيات الماضية لكأس أمم أفريقيا، بعدما جمع 3 نقاط من فوز وحيد على الكونغو بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة.

وفي النسخة الحالية، بدأ منتخب جنوب السودان مشواره بالخسارة أمام مالاوي بنتيجة 1-2، وسجل هدفه الوحيد جوزيف داتا في الدقيقة 48.

وتحمل مواجهة الثلاثاء الرقم الثاني في تاريخ لقاءات مصر وجنوب السودان، بعدما جمع المنتخبين لقاء ودي وحيد يوم 18 يونيو 2023، انتهى بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، سجلها مصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود حسن تريزيجيه.

مدرب جديد وأبرز نجوم المنتخب

ويقود منتخب جنوب السودان المدرب الكونغولي كريستيان بيمبي، البالغ من العمر 63 عامًا، والذي تولى المهمة في 10 أغسطس الماضي، وسبق له تدريب منتخبي الكونغو الديمقراطية الأول والأولمبي.

وتضم قائمة جنوب السودان عددًا من العناصر البارزة، يأتي في مقدمتهم حارس المرمى ماجاك ماويث والجناح جوزيف داتا، الذي سجل هدف المنتخب في الجولة الأولى أمام مالاوي.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في جوبا، بينما يبحث صاحب الأرض عن تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية وحصد أول نقاطه في مشوار التصفيات.