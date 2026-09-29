ضبط 180 عبوة بويات مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر في حملة ببني سويف

قامت إدارة حماية المستهلك في بني سويف بقيادة حسن القماش مدير الإدارة بشن حملة تموينية امتدت على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير 8 محاضر تموينية متنوعة، جاءت تفاصيلها كالتالي: ضبط سلع مجهولة المصدر: تحرير محضر حيازة وبيع بويات ومعجون بناء بدون فواتير ضريبية، حيث تم التحفظ على 180 عبوة مختلفة الأوزان (تتراوح أوزانها بين 8 إلى 10 كجم) لعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها كما تم ضبط مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار: تحرير محضرين (2) ضد أصحاب منافذ بيع لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لإعلان أسعار السلع للجمهور.

​مخالفات الاشتراطات الصحية: تحرير 5 محاضر لعمال بمحلات تجارية ومنشآت غذائية لعدم حملهم شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية.

​تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وأكدت المديرية استمرار حملاتها الرقابية بشكل يومي لضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.