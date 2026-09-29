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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامي وحيد عن بداياته مع نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي: كنت صغير ومش مدرك قيمتهم

رامي وحيد
رامي وحيد
عبد الخالق صلاح

تحدث الفنان رامي وحيد عن بداياته الفنية ووقوفه أمام عدد من كبار نجوم السينما والدراما، مؤكدًا أن مشاركته الأولى جاءت في سن صغيرة، ولم يكن وقتها مدركا لقيمة الفنانين الذين وقف أمامهم.

وقال رامي وحيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن بدايته كانت في فيلم «الجراج» مع الفنانة نجلاء فتحي والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، موضحًا أنه كان وقتها مراهقًا وفي الصف الأول الثانوي.

وأضاف أنه في تلك المرحلة كان متأثرا بوالده، وكانت شخصيته لا تزال في مرحلة التكوين، ولم يكن لديه الوعي الكافي لمعرفة قيمة الأشخاص الذين يقف أمامهم أو طبيعة التجربة التي يخوضها.

وأوضح أن إدراكه الحقيقي لقيمة هؤلاء النجوم جاء عندما بدأ العمل في سن أكبر، خاصة بعد مشاركته في أعمال مثل «حلم العمر» و«عمر وسلمى» و«سلسال الدم».

وتحدث عن فاروق الفيشاوي، مؤكدا أن له مكانة كبيرة لديه، وأنه تعلم منه الكثير، واصفا إياه بالإنسان الكريم وخفيف الظل والمحب للحياة.

وأشار إلى أن علاقته بوالده جعلته يعرف فاروق الفيشاوي منذ طفولته، موضحا أن والدهما كانا من نفس الدفعة وكانا صديقين.

وأضاف أن الوقوف أمام الفيشاوي والتناقش معه وتلقي ملاحظاته كان أمرا مؤثرا بالنسبة له، لافتا إلى أنه التقى به مرة أخرى في مسلسل «رأس الغول».

وأكد رامي أن الفن المصري عظيم، وأنه يعتبر نفسه محظوظا لأنه عاصر كبار الفنانين وتعلم منهم، مشددا على أنه لا يستطيع تحديد حجم ما تعلمه من الفيشاوي خلال تعاملهما الفني والإنساني.

رامي وحيد نجلاء فتحي فاروق الفيشاوي

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