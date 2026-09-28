بعد انخفاض الذهب.. خبير يكشف موعد عودة الأسعار للارتفاع

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب، أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، موضحًا أن ذلك يرجع بسبب الأحداث العالمية، وأهمها حرب إيران وأمريكا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أسعار الذهب تراجعت 150 جنيهًا محليًا، و150 دولارًا عالميًا، طالما أن الحرب مستمرة بين أمريكا وإيران سيكون هناك هبوط في الأسعار مجددًا.

وتابع: هناك فرصة حاليًا للمواطنين لشراء الذهب، وعيار 21 اليوم سجل 6050 جنيهًا، وجنيه الذهب وصل لـ47500 جنيه، وكل الأعيرة انخفضت نحو 150 جنيهًا، كما أن الذهب هو مخزون البنوك المركزية في العالم.

وأشار أحمد موسى إلى أن أزمة مضيق هرمز تم حلها، سيكون هناك ارتفاع لأسعار الذهب مرة أخرى.

البنك المركزي المصري رفع الاحتياطي لـ130 طن ذهب، ونتمنى تخطي احتياطي البنك المركزي من الذهب لـ200 طن بفضل الإجراءات التي يتم العمل عليها، أبرزها منجم السكري.