محافظ دمياط يشدد على إنجاز الطلبات الخاصة بالمواطنين





تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفارسكور، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذة فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط منظومة العمل داخل المركز، واطلع على آليات تقديم الخدمات ومعدلات إنجاز الطلبات، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

التواصل من ع المواطنين

كما حرص محافظ دمياط على التواصل المباشر مع عدد من المترددين على المركز، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات والإجراءات المقدمة، موجهًا بالتيسير عليهم وسرعة التعامل مع الطلبات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة .

وأكد محافظ دمياط استمرار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية بمختلف أنحاء المحافظة ، بما يدعم تطوير منظومة خدمات المواطنين والارتقاء بمستوى الأداء بها.