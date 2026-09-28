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هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في البرتغال بعد دخان داخل مقصورة الركاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في البرتغال بعد دخان داخل مقصورة الركاب

طائرة أمريكية
طائرة أمريكية
أ ش أ

هبطت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية، اضطراريا، في مطار بورتو بالبرتغال، اليوم الإثنين؛ بعد تصاعد دخان داخل مقصورة الركاب، فيما تلقى 14 راكبا المساعدة الطبية عقب هبوط الطائرة.

وذكرت شبكة "CBS" أن الطائرة، وهي من طراز "إيرباص A330"، كانت في رحلة من برشلونة الإسبانية إلى بوسطن الأمريكية وعلى متنها 296 راكبا، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى مطار بورتو شمالي البرتغال.

وقال جهاز الحماية المدنية البرتغالي إن الطائرة هبطت بسلام، وإن 8 ركاب تلقوا العلاج على مدرج المطار، فيما نقل 4 آخرون إلى المُستشفى بعد تعرضهم لاستنشاق الدخان، موضحا أن حالتهم لم تكن خطيرة.

ولم يتضح على الفور سبب تصاعد الدخان داخل مقصورة الطائرة، وفقا لجهاز الحماية المدنية.

وتأتي هذه الواقعة، بعد تعرض طائرات تابعة لشركة "دلتا" لـ 4 حالات هبوط اضطراري خلال أسبوع واحد مؤخرا، اثنتان منها بسبب بلاغات عن وجود أبخرة داخل المقصورة، وحالتان أخريان بسبب مشكلات يُشتبه في ارتباطها بضغط المقصورة.

دلتا إيرلاينز مطار بورتو البرتغال

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