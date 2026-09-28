المنيسي: أزمة حسام حسن والشناوي لم تنتهِ.. وقد تكون لها تداعيات خطيرة

تواصلت تداعيات الأزمة التي نشبت خلال الأيام الماضية بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على خلفية التصريحات التي أدلى بها المدير الفني بشأن اللاعب، وذلك في ظل حالة من الجدل التي صاحبت الأزمة وردود الفعل عليها.

وتناول إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي، خلال برنامج «ملك وكتابة» المذاع عبر قناة الأهلي، تفاصيل الأزمة، مؤكدين أن التعامل معها لا يجب أن يقتصر على اعتبارها أزمة انتهت، في ظل ما كشفته من أمور قد تتكرر مستقبلًا.

وقال إبراهيم المنيسي: «بصوا يا جماعة، اللي عايز يعتقد إن موضوع أزمة المنتخب الوطني مع الكابتن محمد الشناوي أو مع الرأي العام الأسري، اللي عايز يظن إن هي انتهت، يبقى مش قايسها صح؛ لأنها أزمة كشفت عن أمور كثيرة، وقد تصبح لها تداعيات، تداعيات خطيرة، وبالمناسبة هي قابلة للتكرار».

وأضاف: «فعشان اللي حصل على مدى الأيام اللي فاتت ما يتكررش، كان لازم نقف وقفة عند تفاصيل المشهد ونقراه بشكل مختلف: إيه اللي حصل فيه؟ وحصل ليه؟ وإزاي ما يتكررش؟ وإزاي نسيطر على تداعياته أو توابعه؟ خاصة فيما يتعلق بالأهلي ومصلحته».

وأشار المنيسي إلى أهمية قراءة تفاصيل الأزمة بشكل دقيق، وعدم الاكتفاء بما ظهر على السطح خلال الأيام الماضية، خاصة أن تداعياتها قد تمتد إلى العلاقة بين الأندية والمنتخبات الوطنية.

عدلي القيعي: حسام حسن حاول التراجع عن تصريحاته

من جانبه، تحدث عدلي القيعي عن المؤتمر الصحفي الذي عقده حسام حسن قبل مواجهة منتخب مصر أمام جنوب السودان، مشيرًا إلى أن المدير الفني حاول خلال المؤتمر التراجع عن الطريقة التي أساء بها إلى محمد الشناوي، وفقًا لرؤيته.

وقال القيعي: «هو النهارده حاول يتراجع عن إنه أساء بطريقته كابتن حسام».

وأضاف: «وإحنا طبعًا ما حدش يزايد على موقفنا ولا موقف النادي في مساندة الكابتن حسام وأي جهاز فني، وكنا واضحين جدًا في هذه المساندة».

وتابع: «ولكن إذا ما فهمناش السيكولوجية بقى ماذا يؤدي إلى ماذا، يبقى أنا معاك هتتكرر الأمور».

وأوضح القيعي أن طريقة حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي كانت تعكس حالة من الشد، قائلًا: «طيب النهارده، الكابتن حسام طلع وهو مشدود، وأنا قلت لك.. حتى أنا قلت لك: كان طالع بثقة وكان ناقص يخبط على الترابيزة».

وأضاف: «أنا مكنتش سمعت بقية المؤتمر، لكن كنت حاسس باللغة، بيقول لهم: لا، قف عندك أنت أهو».

وأشار القيعي إلى أن حسام حسن ربما كان يريد إيصال رسالة محددة من خلال رده على الأسئلة، قائلًا: «فالرسالة اللي كان عايز يوصلها ربما كانت سؤال، أو كان الإعداد للسؤال أو الإعداد لإجابة السؤال إنها توصل النتيجة دي: قف عندك أنت هو! متقعدوش تقولوا لي مين ومش مين، أنا اللي أقول».

واختتم حديثه في هذه النقطة قائلًا: «فجاءت الألفاظ غير الموفقة».

المنيسي يرد على تبريرات تصريحات حسام حسن

وتطرق إبراهيم المنيسي إلى ما أثير حول تصريحات حسام حسن الخاصة بمحمد الشناوي، وخاصة ما يتعلق بتفسير كلمة «منتهي»، رافضًا تبرير الأمر بأنه ناتج عن سوء فهم أو إخراج التصريح من سياقه.

وقال المنيسي: «طيب، تعليقًا على حكاية قصة العربي اللي كانت في جوبا يعني: كان فعل ماضي، كان، كان.. وأنت كابتن حسام لا قلت لا كان ولا أخواتها خالص!».

وأضاف: «إحنا ممكن نتفق على إن إحنا لمصلحة الكورة الأزمة دي تتزق لقدام شوية، لكن مش لمصلحة المنتخب إن حد يستعمل الرأي العام وأنا أدعي إنه فهم بالخطأ».

وتابع: «الشماعة اللي دايمًا يتعلق عليها أي كلام يعمل أزمة: فهم بالخطأ، انتزع من السياق، ترجمة مش عارف كذا، اختلال في الترجمة.. كل الكلام ده هروب من مواجهة أصل المشكلة».

وشدد المنيسي على أن التصريح، من وجهة نظره، كان واضحًا في صياغته، قائلًا: «كابتن حسام لا قال لا كان ولا أخواتها؛ كابتن حسام قال: أنا ضميت الشناوي اللي كان منتهي! لفظًا».

القيعي: لماذا تم ذكر كلمة «منتهي»؟

وعلق عدلي القيعي على استكمال حسام حسن لتصريحه، قائلًا: «واستكمل بعد كده يقول لك إيه: كان منتهي زمان، بس هو دلوقتي رجع! طب ما ليه بتجيب سيرة إنه منتهي؟».

ورد المنيسي مؤكدًا وجهة نظره بشأن التصريح، قائلًا: «قال منتهي يعني لفظًا كده مفيش كلام على الإصابة هنا، أنا ما أعرفش ليه هم تاعبين نفسهم في حاجة والدنيا واضحة وصريحة».

وأضاف: «يطلع حد يقول لك: هو الأهلي ليه أعلن إن الشناوي مصاب؟ والله الجهاز الطبي أعلن إن اللاعب مصاب».

جدل حول إخطار المنتخب بإصابة الشناوي

وانتقل الحوار إلى نقطة أخرى تتعلق بإصابة محمد الشناوي، وما إذا كان الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد أبلغ نظيره في المنتخب الوطني بحالة اللاعب قبل انضمامه إلى المعسكر.

وقال القيعي: «طب هل تواصل.. ممكن أسألك سؤال؟ هل الجهاز الطبي بتاع الأهلي تواصل مع الجهاز.. أخطر الجهاز الطبي للمنتخب؟ طب ودي ما كانتش تخليه يقول إزاي؟».

ورد المنيسي موضحًا: «رقم واحد: إنتوا جالكوا إخطار من الجهاز الطبي من الأهلي للجهاز الطبي للمنتخب عن إصابة محمد الشناوي».

وأضاف: «طب وأنتوا بتعلنوا أسماء المستبعدين اللي تعذر انضمامهم للإصابة: تريزيجيه، حمدي فتحي، بعد كده جراحة أو إصابة».

وتابع: «المهم كل الناس اللي مصابة تم ذكر أسمائهم إلا الشناوي؛ لأنه الكابتن حسام.. لأن كابتن حسام قال لك: منتهي».

القيعي يوضح موقف الشناوي من التدريبات التأهيلية

وحاول عدلي القيعي مناقشة أحد التفسيرات التي أثيرت حول موقف محمد الشناوي، خاصة بعد ظهوره في تدريبات الأهلي، موضحًا أن مشاركة اللاعب في تدريب تأهيلي لا تعني بالضرورة عدم وجود إصابة.

وقال القيعي: «هرد أنا يعني لو أنا عايز أدافع عشان أديك فرصة توضحها دي كمان، حد قال: طب ما هو أنا فوجئت إنه نزل التمرين بتاع النادي الأهلي، نزل تدريب تأهيلي! طب ما ينزل! هو دي الإجابة».

ورد المنيسي قائلًا: «كان لسه ما نزلش ساعتها.. يعني ساعة لما حسام قال، ما كانش نزل أصلًا».

واستكمل القيعي: «في ناس حبت تعمل».

وقاطعه المنيسي قائلًا: «لا، الناس حبت كتير! آه، يعني الناس اللي حبت كتير، فاهمني؟».

وعاد القيعي للتأكيد على أن خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية لا ينفي تعرضه للإصابة، قائلًا: «طب حتى لو نزل التمرين، مين قال إن هو مش مصاب؟ ومين قال إن إصابته كانت تقعد لازم شهرين؟».

واختتم إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي حديثهما بالتأكيد على ضرورة قراءة تفاصيل الأزمة بشكل دقيق، والعمل على منع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين النادي الأهلي ومنتخب مصر، وضرورة التعامل مع المعلومات الطبية والتصريحات الرسمية بصورة واضحة.