حسن المستكاوي: حسام حسن لايجيد التعبير عن رأيه.. وعليه التفكير قبل الحديث

انتقد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي قائد الفراعنة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل أمرًا غير مقبول.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن سلسلة «خواطر مستكاوية»: «إهانة حسام حسن المدير الفني للمنتخب لكابتن الفريق محمد الشناوي أمر لا يغتفر وغير مقبول».

وأضاف: «دعمنا حسام حسن كثيرًا، وقد آن الأوان أن يفكر المدير الفني للمنتخب ثلاث مرات قبل أن يتحدث، لأنه لا يجيد الكلام ولا التعبير عن رأيه للأسف».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام جنوب السودان، على استاد جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وجنوب السودان في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2027 عبر قنوات «بي إن سبورتس».

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.