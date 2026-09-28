قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: محمد صلاح من أهم لاعبي العالم.. وفضلنا إراحته في لقاء جنوب السودان
سماع الشهود يؤجل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لـ 15 ديسمبر
الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية
دلياني: الأقصى ورقة انتخابية في يد اليمين الإسرائيلي
الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد
نائب بالكونغو: منتدى مصر للتعدين يسهم في دعم التكامل الإفريقي
«البترول»: خطة لمسح مصر جويًا وإعداد خريطة شاملة للخامات والمعادن
وزير المالية: توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية يدعم خفض تكلفة التمويل
أكسيوس: ترامب يعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تقدم في الملف النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يجدد اهتمامه بضم تشواميني من ريال مدريد

تشواميني
تشواميني
حمزة شعيب

جدد نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بعدما أعاد النادي فتح ملف اللاعب وواصل متابعة موقفه داخل الفريق الملكي.

ويأتي اهتمام ليفربول بتشواميني في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خط وسطه بلاعب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي، حيث يراقب مسؤولو «الريدز» تطورات وضع اللاعب مع ريال مدريد.

ليفربول يبقي على اتصالاته مع ممثلي تشواميني

وبحسب شبكة «TeamTalk»، لا يزال ليفربول على تواصل مع ممثلي تشواميني، رغم توصل اللاعب الفرنسي إلى اتفاق بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع ريال مدريد.

وكان ليفربول قد أبدى استعدادًا للتحرك من أجل التعاقد مع تشواميني خلال فترة الانتقالات، لتعزيز خط وسط الفريق تحت قيادة المدير الفني أندوني إيراولا.

تشواميني يتمسك بمواصلة مشواره مع ريال مدريد

وشهد ملف تشواميني اهتمامًا أيضًا من جانب مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب الفرنسي أجرى محادثات مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، وأبدى موافقته على تمديد عقده مع النادي الإسباني.

ووفقًا للتقرير، يسعى تشواميني إلى تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي لريال مدريد وإثبات قدرته على حجز مكان أساسي في حسابات مورينيو، كما لا يرغب في الاكتفاء بدور ثانوي داخل الفريق.

ليفربول يترقب موقف تشواميني

ورغم تجديد تشواميني عقده مع ريال مدريد؛ فإن ليفربول لم يغلق الباب أمام إمكانية التعاقد معه، حيث يضع اللاعب ضمن خياراته لتدعيم خط الوسط.

ويعتزم النادي الإنجليزي مواصلة مراقبة موقف تشواميني خلال الفترة المقبلة، وفي حال قرر اللاعب الرحيل عن ريال مدريد، قد يتحرك ليفربول من جديد لفتح باب المفاوضات ومحاولة حسم الصفقة.

تشواميني ليفربول ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة: مصر تسستقبل 20 مليون سائح هذا العام

نقابة الصحفيين

فتح باب الاشتراك من جديد في الفريق المسرحي لأبناء الصحفيين

وزير التعليم العالي

بحوث الإلكترونيات يشارك في ملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

بالصور

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد