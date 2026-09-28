ليفربول يجدد اهتمامه بضم تشواميني من ريال مدريد

جدد نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بعدما أعاد النادي فتح ملف اللاعب وواصل متابعة موقفه داخل الفريق الملكي.

ويأتي اهتمام ليفربول بتشواميني في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خط وسطه بلاعب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي، حيث يراقب مسؤولو «الريدز» تطورات وضع اللاعب مع ريال مدريد.

ليفربول يبقي على اتصالاته مع ممثلي تشواميني

وبحسب شبكة «TeamTalk»، لا يزال ليفربول على تواصل مع ممثلي تشواميني، رغم توصل اللاعب الفرنسي إلى اتفاق بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع ريال مدريد.

وكان ليفربول قد أبدى استعدادًا للتحرك من أجل التعاقد مع تشواميني خلال فترة الانتقالات، لتعزيز خط وسط الفريق تحت قيادة المدير الفني أندوني إيراولا.

تشواميني يتمسك بمواصلة مشواره مع ريال مدريد

وشهد ملف تشواميني اهتمامًا أيضًا من جانب مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب الفرنسي أجرى محادثات مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، وأبدى موافقته على تمديد عقده مع النادي الإسباني.

ووفقًا للتقرير، يسعى تشواميني إلى تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي لريال مدريد وإثبات قدرته على حجز مكان أساسي في حسابات مورينيو، كما لا يرغب في الاكتفاء بدور ثانوي داخل الفريق.

ليفربول يترقب موقف تشواميني

ورغم تجديد تشواميني عقده مع ريال مدريد؛ فإن ليفربول لم يغلق الباب أمام إمكانية التعاقد معه، حيث يضع اللاعب ضمن خياراته لتدعيم خط الوسط.

ويعتزم النادي الإنجليزي مواصلة مراقبة موقف تشواميني خلال الفترة المقبلة، وفي حال قرر اللاعب الرحيل عن ريال مدريد، قد يتحرك ليفربول من جديد لفتح باب المفاوضات ومحاولة حسم الصفقة.