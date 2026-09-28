وزير السياحة: مصر تسستقبل 20 مليون سائح هذا العام

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، "منتدى الأهرام للسياحة المصرية" والذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتبة الصحفية أمل فوزي رئيس المنتدى.

منتدى الأهرام للسياحة المصرية

وتُعقد جلسات المنتدى، على مدار اليوم، والذي يُقام في نسخته الأولى بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تحت عنوان" السياحة المصرية: من تنوع المقاصد إلى تعزيز التنافسية العالمية المستدامة".

وقد ألقى شريف فتحي كلمة افتتاحية، رحب خلالها بالحضور كافة، معرباً عن سعادته باستضافة المتحف القومي للحضارة المصرية لهذا الحدث الهام، ومتمنياً أن تتواصل مثل هذه اللقاءات والمناسبات المهمة، ولا سيما المرتبطة بقطاعي السياحة والآثار.

كما توجه الوزير بالشكر إلى مؤسسة الأهرام العريقة وقياداتها على مبادرة إطلاق هذا المنتدى، مشيراً إلى حرص وزارة السياحة والآثار على دعم هذا المنتدى لما يُمثله من أهمية في إتاحة حوار داخلي مُثمر حول مختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بصناعة السياحة في مصر، ولافتاً إلى التنوع الذي يتضمنه جدول أعمال المنتدى بما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش.

وأوضح أنه تم الإعداد للمنتدى من خلال التعاون وتضافر الجهود بين فرق العمل بمؤسسة الأهرام ووزارة السياحة والآثار لخروجه بصورة جيدة، مؤكداً على أهمية وضع المناقشات التي يشهدها المنتدى في إطار يخدم استراتيجية الدولة المصرية لتطوير قطاع السياحة.

واستعرض الوزير، بإيجاز، الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار، موضحاً أن رؤية الاستراتيجية ترتكز بشكل رئيسي على إبراز إحدى نقاط قوة المقصد السياحي المصري والتي تتمثل في التنوع السياحي الذي لا يضاهى عالمياً في المنتجات والأنماط السياحية المختلفة التي حبا الله بها مصر، مستعرضاً أبرز محاور الاستراتيجية، والتي تتمثل في تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية العنصر البشري، وتعزيز أدوات المتابعة والرقابة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، والاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، والتسويق والترويج الفعال.

وأشار إلى أنه في ضوء الحملات الترويجية التي تطلقها الوزارة، تشهد مصر ترسيخ لارتباطها كمقصد سياحي عالمي بمفهوم التنوع السياحي، وبقدرة السائح على الانتقال من نمط سياحي إلى آخر والاستمتاع بتجارب سياحية متعددة خلال زيارته لمصر.

30 مليون سائح سنوياً

وأوضح الوزير أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية يتمثل في الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً، لافتاً إلى أنه يتم متابعة أدوات تحقيق هذا الهدف بصورة دورية كل ستة أشهر، في ضوء عدد من الفرضيات والعوامل المؤثرة، من بينها حجم الطاقة الفندقية المتاحة في مصر، وأعداد مقاعد الطيران الوافدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً على أن الوصول إلى 30 مليون سائح يمثل خطوة على طريق تحقيق مصر لما تستحقه سياحياً، وليس نهاية المطاف.

20 مليون سائح

وأشار إلى أن مصر من المٌقرر أن تستقبل خلال العام الجاري نحو 20 مليون سائح، مؤكداً على أن مصر تقدم تنوعاً سياحياً لا يضاهى ومنتجاً سياحياً متميزاً ولا سيما من حيث أصالة التجربة السياحية التي تتمتع بها مصر، والتي تحمل طابعاً خاصاً ومستداماً، وتشهد تفاعلاً كبيراً مع المجتمع المصري. وأضاف أن هناك تحولاً تدريجياً نحو السياحة الفاخرة، بما يوفر للسائح قيمة مضافة متميزة، خاصة في ظل الزيادة في الطلب السياحي على المقصد المصري، لافتاً إلى ما تحظى به التجربة السياحية في مصر من تقييمات مرتفعة من السائحين، وفقاً لنتائج قياس ومتابعة العديد من المنصات المتخصصة.

وفيما يخص التسويق والترويج السياحي، أوضح الوزير أن الاعتماد أصبح بصورة أكبر على قنوات وأدوات التسويق الإلكتروني، وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتكامل مع آليات التسويق الأخرى، ومن بينها الحملات الترويجية المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية.

وأكد على أن التسويق يمثل علماً واسعاً، موضحاً أن الخطة التسويقية لمصر يتم توثيقها من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحيث يتم إعداد خطة محددة لكل سوق سياحي على حدى، تتضمن تفاصيله وخصوصيته، مع وجود مرونة في هذه الخطط بما يسمح بتطويرها وفقاً للمتغيرات المختلفة.

وعن تنمية وتطوير العنصر البشري بقطاع السياحة والآثار، تحدث الوزير عن منصة EGTAP التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، موضحاً أنها تمثل منظومة متكاملة للتعليم والتدريب وتنمية المهارات ورفع كفاءة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وليست مجرد موقع إلكتروني.

وأشار إلى ما تقدمة المنصة من برامج تدريبية متميزة في عدد من المجالات المرتبطة بمجالي السياحة والآثار، ومنها اللغات المختلفة، معرباً عن فخره بالتعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص في مجال التدريب، من خلال تنفيذ عدد من الشراكات التدريبية الدولية والمحلية.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أكد الوزير على حرص مصر على تطبيق معايير الاستدامة البيئية وتعزيز الممارسات الخضراء في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن 42% من الفنادق تطبق ممارسات بيئية، إلى جانب الاهتمام بتطبيق هذه الممارسات في مراكز الغوص والمنشآت البحرية.