قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية وتوزيعها بالمدارس قريبا
1792 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة في عيد العرش
أبرزها "Ai" وترميم الافلام.. حسين فهمي يكشف تفاصيل الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي
يا بلاش.. تفاصيل قسط تذكرة مصر للطيران بدون فوائد
ماشي يكسر فى العربيات .. القبض على مهتز نفسيا في المطرية
وزير التموين يتابع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية والموقف التنفيذي للمشروعات
بكفالة.. الشرطة البريطانية تفرج عن المعتقلين الـ 5 في حادث «قاعدة فيرفورد»
الداخلية تكشف حقيقة ممارسة شخص لأعمال البلطجة في سوهاج
سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة
محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك
61 مليون طن من الأنقاض تخفي 10 آلاف جثة.. غزة تواجه أكبر عملية تطهير في التاريخ الحديث
تضارب بين واشنطن وطهران.. ترامب يتحدث عن مفاوضات وإيران تنفي وجودها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

1792 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة في عيد العرش

بن غفير يشارك مستوطنين يهود في اقتحام الأقصى
بن غفير يشارك مستوطنين يهود في اقتحام الأقصى
خاطر عبادة

اقتحم 1792 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، اليوم، بالتزامن مع ما يسمى "عيد العرش" اليهودي، وسط إجراءات مشددة وقيود على المقدسيين.

بن غفير يشارك للمرة الـ21 وطقوس تلمودية في الباحات

وقال مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس “عمر الرجوب”، إن الاقتحامات جرت خلال الفترتين الصباحية والمسائية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأوضح الرجوب- في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية- أن المقتحمين أدوا طقوساً تلمودية داخل الباحات، مشيراً إلى مشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الاقتحامات للمرة الـ 21.

وأضاف أن الإجراءات طالت المقدسيين؛ عبر إغلاق الطرق والمحال، وفرض قيود على دخول البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تغيير الوضع التاريخي

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه الاقتحامات تستهدف فرض وقائع جديدة في القدس وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

اقتحام الأقصى القدس بن غفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

ترشيحاتنا

اللب

بعد ضبط طن لب مغشوش.. تعرف على أشهر أنواع اللب في الأسواق وكيف تختارها

هاجر الشرنوبي

بفستان أبيض.. شاهد هاجر الشرنوبي تتصدر التريند بجلسة تصوير مع زوجها

الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

بمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية

بالصور

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: شكرا وزارة الداخلية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

المزيد